Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:58Z
https://ria.ru/20190731/1557045074.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Землетрясение не повредило дома в Хабаровском крае

Вчера, 14:58
197
ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Комиссии не нашли повреждений в жилых домах и зданиях социальных объектов в поселке Охотск Хабаровского края, где в среду ощущалось землетрясение силой до 3 баллов, сообщает региональный главк МЧС.
"Работа четырех групп от администрации района и иных служб по обследованию социально значимых объектов и жилого фонда в связи с ощущаемым землетрясением завершена, жертв и разрушений не обнаружено, жалоб от населения не поступало" - говорится в сообщении.
Комсомольск-на-Амуре
Вчера, 11:15
В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС
Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил РИА Новости о том, что в среду в 18.25 (11.25 мск) в 93 километрах северо-восточнее поселка Охотск Хабаровского края произошло землетрясение.
000001
Обсудить 0
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
В Иркутской области вторая волна паводка затронула 30 населенных пунктов
РИА
Новости
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам
Участок трассы Р258 Байкал
В Приангарье сняли ограничение на движение фур на трассе "Байкал"
Горы в Северной Осетии
В горах Северной Осетии спасли группу ивановских альпинистов
Лента
новостей
В селе в Югре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018
США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
Топор
В Адыгее завели дело против двух полицейских, требовавших деньги с лесоруба
Раковые клетки
Ученые научились определять чувствительность раковых клеток к препаратам
Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в республике
Подтопленный район в Амурской области
В Амурской области в зоне подтопления не зафиксировали вспышек инфекций
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму описали среднестатистического туриста
В 11 селах Чечни после сильной грозы пострадали ЛЭП и газопроводы
Медведев о лесных пожарах: Опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой.
Режим ЧС из-за пожаров сам по себе ничего не решает, заявил Медведев
Жители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
В Чувашии 270 млн рублей направят на погашение ипотеки многодетных семей
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Врио главы Липецкой области зарегистрировали кандидатом в губернаторы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
21:58Опубликован первый снимок от новой космической обсерватории "Спектр-РГ"
21:42Премьер Молдавии планирует обсудить с Медведевым экспорт и поставки газа
21:40Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве
21:37В Воронеже нашли пропавшего десятилетнего мальчика живым
21:34В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
21:30Правительство предложило внести изменения в закон о связи
21:23В Москве водителей предупредили об ограничениях движения на День ВДВ
21:18СМИ сообщили о получении США разведданных о смерти сына бен Ладена
21:17Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку
21:09Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
21:05В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
21:01Власти Франции предъявили трем экстремистам обвинение в подготовке теракта
21:00ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку
20:51Силовики почти 40 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
20:41В Кабардино-Балкарии один человек погиб после падения автомобиля в реку
20:40В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП
20:40В России оценили позицию комитета сената США по "Северному потоку — 2"
20:39Ситуация с лесными пожарами с годами будет ухудшаться, заявил Росгидромет
20:37Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
Лента новостейМолния