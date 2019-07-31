Землетрясение не повредило дома в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Комиссии не нашли повреждений в жилых домах и зданиях социальных объектов в поселке Охотск Хабаровского края, где в среду ощущалось землетрясение силой до 3 баллов, сообщает региональный главк МЧС.
"Работа четырех групп от администрации района и иных служб по обследованию социально значимых объектов и жилого фонда в связи с ощущаемым землетрясением завершена, жертв и разрушений не обнаружено, жалоб от населения не поступало" - говорится в сообщении.
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Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил РИА Новости о том, что в среду в 18.25 (11.25 мск) в 93 километрах северо-восточнее поселка Охотск Хабаровского края произошло землетрясение.