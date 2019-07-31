Землетрясение не повредило дома в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Комиссии не нашли повреждений в жилых домах и зданиях социальных объектов в поселке Охотск Хабаровского края, где в среду ощущалось землетрясение силой до 3 баллов, сообщает региональный главк МЧС.

"Работа четырех групп от администрации района и иных служб по обследованию социально значимых объектов и жилого фонда в связи с ощущаемым землетрясением завершена, жертв и разрушений не обнаружено, жалоб от населения не поступало" - говорится в сообщении.