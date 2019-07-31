В Воронеже пропал десятилетний мальчик

ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут 10-летнего мальчика, который ушел из дома в Воронеже и пропал, сообщает в среду управление СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения (мальчика - ред.), 2009 года рождения, проживающего по улице Народных ополченцев города Воронежа, который 30 июля 2019 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.