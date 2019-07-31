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РИА Новости

В Воронеже пропал десятилетний мальчик

Вчера, 14:34
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ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут 10-летнего мальчика, который ушел из дома в Воронеже и пропал, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения (мальчика - ред.), 2009 года рождения, проживающего по улице Народных ополченцев города Воронежа, который 30 июля 2019 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения ребенка.
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