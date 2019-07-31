На севере Москвы ликвидировали пожар в автосервисе

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожарные потушили автосервис на севере столицы, который горел на площади около 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

"Поступило сообщение о загорании по адресу: улица Дегунинская, владение 11, где происходило загорание в автосервисе на общей площади около 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 13.21 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.