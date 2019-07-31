Две трети россиян назвали ВМФ самым сильным в мире, показал опрос

Как указано в опросе, по мнению 85% опрошенных, служба в ВМФ является престижной, только 5% считают наоборот. Также 56% россиян одобрили бы выбор своих детей или внуков, если бы они решили стать офицерами ВМФ, а 31% не хотели бы этого. Как и 14 лет назад, почти у каждого пятого из наших сограждан есть друзья, знакомые или родственники, служащие или работающие на флоте (17% против 18% в 2005 году), у 82% таких нет.