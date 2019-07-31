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РИА Новости

Две трети россиян назвали ВМФ самым сильным в мире, показал опрос

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМРК "Самум" во время парада кораблей
МРК Самум во время парада кораблей
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МРК "Самум" во время парада кораблей. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, при этом большинство граждан (89%) уверены, что он способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, на втором месте располагается американский флот (40%), на третьем — китайский (15%).
Помимо этого, большинство граждан (89%) уверены, что российский флот способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, что на 19% выше показателей 2005 года, при этом обратного мнения придерживаются лишь 6% опрошенных.
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Как указано в опросе, по мнению 85% опрошенных, служба в ВМФ является престижной, только 5% считают наоборот. Также 56% россиян одобрили бы выбор своих детей или внуков, если бы они решили стать офицерами ВМФ, а 31% не хотели бы этого. Как и 14 лет назад, почти у каждого пятого из наших сограждан есть друзья, знакомые или родственники, служащие или работающие на флоте (17% против 18% в 2005 году), у 82% таких нет.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
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