Строительство инфраструктуры ТОСЭР "Наволоки" завершится к ноябрю 2019 года

ИВАНОВО, 31 июл – РИА Новости. Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов резидентов территории опережающего социально-экономического развития в городе Наволоки Ивановской области, выходит на завершающую стадию, работы планируется завершить к ноябрю, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Строительство локальных очистных сооружений началось в октябре 2018 года в рамках реализации соглашения между правительством Ивановской области и Фондом развития моногородов. На данный момент построен корпус для комплекса локальных очистных сооружений, ведется монтаж технологического оборудования и его обвязка, построен коллектор для сброса очищенных вод в Волгу. Производственная мощность объекта составит 500 кубометров в сутки. Ориентировочно работы планируется завершить к ноябрю", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, комплекс очистных сооружений рассчитан не только на промышленные, но также на ливневые стоки. Здесь они будут собираться, тщательно очищаться и обеззараживаться. В Волгу попадут стоки, соответствующие современным нормам. На важности вопросов экологии акцентировал внимание губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе визита на строящийся объект. "Мы Волгу бережём. Вы знаете, как жители и я внимательно к этому относимся", - процитировали слова главы региона в пресс-службе.