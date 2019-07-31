В центре Краснодара нашли неразорвавшуюся гранату времен войны

"В дежурную часть… поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ на территории частного домовладения, расположенного в Центральном районе города Краснодар, обнаружен предмет, конструктивно схожий с боеприпасом… Им оказалась ручная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпас был вывезен и уничтожен в карьере накладным зарядом", - говорится в сообщении.