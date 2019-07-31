Дочь экс-офицера ДНР раскритиковала решение суда в Киеве о его аресте

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Дочь похищенного украинскими спецслужбами экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха сообщила РИА Новости, что считает политизированным решение апелляционного суда Киева, который оставил ее отца под стражей.

Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении boeing в Донбассе летом 2014 года.

"Они (украинские спецслужбы – ред.) схватили человека, который якобы где-то может быть причастен, может что-то знать (о крушении малайзийского boeing в Донбассе – ред.), они вложили столько средств и ресурсов. Если они сейчас его отпустят или отдадут по обмену, кто их погладит по головке? Решение суда политизированное, надо же оправдывать действия сотрудников СБУ", - сказала РИА Новости Мария Цемах.

По ее мнению, украинские спецслужбы не оставляют попыток сделать из ее отца если не обвиняемого, то хотя бы свидетеля по делу о крушении самолета в Донбассе. Однако, по словам Марии Цемах, никакой информации он предоставить не может. Женщина отметила, что ее отец не видел крушения boeing и не знает как это произошло.

"Он не был на позициях, какие комментарии он может дать? Конкретно отцу им вменить нечего, но они продолжают его удерживать, и теперь они повесили на него ярлык ценного свидетеля, чтобы в глазах мировой общественности оправдывать его удержание в СИЗО. Опять же, отводя взгляд от того, как его задержали", - добавила Цемах.