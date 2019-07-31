В Башкирии горят поля и леса на площади 76 гектаров

УФА, 31 июл – РИ Новости. Природный пожар на площади 76 гектаров возник в Башкирии: сначала загорелись поля, затем огонь перекинулся на лес, сообщает минлесхоз республики.

"В Зилаирском лесничестве действует природный пожар на площади 76 гектаров. Сначала загорелись поля, и затем огонь перекинулся на лесной фонд с земель иных категорий. На тушении пожара работают 70 человек и 25 единиц техники - в борьбе с огненной стихией задействованы лесопожарные формирования, силы и средства арендаторов лесных участков, силы МЧС, а также представители местного населения", - говорится в сообщении башкирского минлесхоза.

В ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что ближайший к пожару населенный пункт - Камыш-Узяк.