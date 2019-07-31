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РИА Новости

В Башкирии горят поля и леса на площади 76 гектаров

Вчера, 11:10
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УФА, 31 июл – РИ Новости. Природный пожар на площади 76 гектаров возник в Башкирии: сначала загорелись поля, затем огонь перекинулся на лес, сообщает минлесхоз республики.
"В Зилаирском лесничестве действует природный пожар на площади 76 гектаров. Сначала загорелись поля, и затем огонь перекинулся на лесной фонд с земель иных категорий. На тушении пожара работают 70 человек и 25 единиц техники - в борьбе с огненной стихией задействованы лесопожарные формирования, силы и средства арендаторов лесных участков, силы МЧС, а также представители местного населения", - говорится в сообщении башкирского минлесхоза.
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В ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что ближайший к пожару населенный пункт  - Камыш-Узяк.
"Поселок находится от огня на расстоянии 2,2 километра, угрозы населенному пункту, где проживают два человека, нет, эвакуация не требуется. По периметру населенного пункта произведена опашка. На пути распространения пожара имеются естественные преграды - река Сакмара и автомобильные дороги", - сообщили в региональном управлении МЧС.
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