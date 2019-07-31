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РИА Новости

В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Кара-Мурза. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Церемония прощания с известным журналистом Владимиром Кара-Мурзой-старшим началась в Сахаровском центре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Проводить Владимира Кара-Мурзу-старшего в последний путь пришла семья журналиста, его друзья, коллеги и поклонники его таланта. Чтобы почтить память почившего пришедшие возлагают в гроб с телом журналиста цветы – в основном, алые и белые.
Планируется, что прощание продлится два часа – до 12:00, затем тело журналиста перевезут в храм Святой Живоначальной Троицы в Хохлах для отпевания.
Похоронят Кара-Мурзу-старшего на Даниловском кладбище, рядом с могилой его отца.
В воскресенье стало известно, что журналист скончался на 60-м году жизни.
Российский журналист, теле- и радиоведущий родился в Москве 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ. В 1992 году начал работать на телевидении старшим редактором еженедельной программы Евгения Киселева "Итоги" на РГТРК "Останкино" (ныне Первый канал). В 1993-1995 годах работал корреспондентом службы информации НТВ.
За свою карьеру Кара-Мурза-старший успел поработать ведущим программ "Сегодня в полночь" на телеканале НТВ, "Грани" на ТВ-6, а также – "Место печати", "Тушите свет" и "Свидетели века" на ТВС. С августа 2003 года стал ведущим информационной программы "Сейчас в России" на телеканале RTVi.
С 2006 года по 2019 год на RTVi и радио "Эхо Москвы" Кара-Мурза-старший вел еженедельную авторскую передачу "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой". С 2005 года по 29 октября 2018 года выходил на радиостанции "Свобода" с авторским ток-шоу "Грани времени". Кара-Мурза-старший был удостоен премии "Золотое перо России", являлся членом Академии российского телевидения.
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Владимир Кара-МурзаРоссияОбщество
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