В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Церемония прощания с известным журналистом Владимиром Кара-Мурзой-старшим началась в Сахаровском центре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Проводить Владимира Кара-Мурзу-старшего в последний путь пришла семья журналиста, его друзья, коллеги и поклонники его таланта. Чтобы почтить память почившего пришедшие возлагают в гроб с телом журналиста цветы – в основном, алые и белые.

Планируется, что прощание продлится два часа – до 12:00, затем тело журналиста перевезут в храм Святой Живоначальной Троицы в Хохлах для отпевания.

Похоронят Кара-Мурзу-старшего на Даниловском кладбище, рядом с могилой его отца.

В воскресенье стало известно, что журналист скончался на 60-м году жизни.

Российский журналист, теле- и радиоведущий родился в Москве 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ. В 1992 году начал работать на телевидении старшим редактором еженедельной программы Евгения Киселева "Итоги" на РГТРК "Останкино" (ныне Первый канал). В 1993-1995 годах работал корреспондентом службы информации НТВ.

За свою карьеру Кара-Мурза-старший успел поработать ведущим программ "Сегодня в полночь" на телеканале НТВ, "Грани" на ТВ-6, а также – "Место печати", "Тушите свет" и "Свидетели века" на ТВС. С августа 2003 года стал ведущим информационной программы "Сейчас в России" на телеканале RTVi.