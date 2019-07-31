В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили гранатомет и боеприпасы на обочине дороги у жилого массива в Днепропетровской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По данным полиции, во вторник поступило сообщение от местных жителей, что на обочине дороги в городе Новомосковск возле одного из жилых массивов были найдены боеприпасы.

"На месте происшествия полицейские совместно с сотрудниками Госслужбы по ЧС обнаружили гранатомет РПГ-26, тубусы от РПГ-18 и ПТУР", - говорится в сообщении.