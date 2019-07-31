Космические новости в фотографиях, июль 2019 года

Снимок Земли с борта МКС, сделанный на длинной выдержке.
Южный полюс Луны.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные изображения крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, способной уничтожить Землю.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные изображения крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, способной уничтожить Землю.
Луна, закрывающая солнечный диск Фото 2 июля 2019 года.
Межпланетная станция "Хаябуса-2" передала на Землю первые кадры, полученные в момент посадки на астероид Рюгю.
Межпланетная станция "Хаябуса-2" передала на Землю первые кадры, полученные в момент посадки на астероид Рюгю.
"Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 3169, находящуюся на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли.
"Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 3169, находящуюся на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли.
Темный вихрь в атмосфере Юпитера.
Оперативный мониторинг зон чрезвычайных ситуаций со спутника российских космических средств дистанционного зондирования Земли.
Оперативный мониторинг зон чрезвычайных ситуаций со спутника российских космических средств дистанционного зондирования Земли.
NASA опубликовало новый снимок гигантской области звездообразования NGC 604 в галактике Треугольника.
NASA опубликовало новый снимок гигантской области звездообразования NGC 604 в галактике Треугольника.
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Корабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана.
Корабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана.
Астрономы впервые получили детальные снимки пучков материи, которые "выплевывает" загадочный микроквазар SS 433.
Астрономы впервые получили детальные снимки пучков материи, которые "выплевывает" загадочный микроквазар SS 433.
Карликовая неправильная галактика NGC 1156 в созвездии Овна, по форме напоминающая цветущее вишневое дерево.
Карликовая неправильная галактика NGC 1156 в созвездии Овна, по форме напоминающая цветущее вишневое дерево.
Лебедь OB2 — массивная звездная ассоциация, которая содержит несколько тысяч горячих светил.
Лебедь OB2 — массивная звездная ассоциация, которая содержит несколько тысяч горячих светил.
Идеально симметричная спиральная галактика NGC 2985 в созвездии Большой Медведицы.
Идеально симметричная спиральная галактика NGC 2985 в созвездии Большой Медведицы.