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РИА Новости

Космические новости в фотографиях, июль 2019 года

Вчера, 11:10
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее – космические открытия июля.
© Twitter/Christina H Koch

Снимок Земли с борта МКС, сделанный на длинной выдержке.

Снимок Земли с борта МКС на длинной выдержке
1 из 15

Снимок Земли с борта МКС, сделанный на длинной выдержке.

© Twitter/Christina H Koch
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center

Южный полюс Луны.

Южный полюс Луны
2 из 15

Южный полюс Луны.

© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center
CC BY 4.0 / NASA, ESA, N. Smith (University of Arizona, Tucson), and J. Morse (BoldlyGo Institute, New York) / Cosmic fireworks in ultraviolet

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные изображения крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, способной уничтожить Землю.

Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный киллер жизни на Земле
3 из 15

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные изображения крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, способной уничтожить Землю.

CC BY 4.0 / NASA, ESA, N. Smith (University of Arizona, Tucson), and J. Morse (BoldlyGo Institute, New York) / Cosmic fireworks in ultraviolet
© ESA/Royal Observatory of Belgium

Луна, закрывающая солнечный диск Фото 2 июля 2019 года.

Луна проходящая через Солнце. 2 июля 2019 года
4 из 15

Луна, закрывающая солнечный диск Фото 2 июля 2019 года.

© ESA/Royal Observatory of Belgium
© Фото : JAXA

Межпланетная станция "Хаябуса-2" передала на Землю первые кадры, полученные в момент посадки на астероид Рюгю.

Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
5 из 15

Межпланетная станция "Хаябуса-2" передала на Землю первые кадры, полученные в момент посадки на астероид Рюгю.

© Фото : JAXA
© ESA/Hubble & NASA, L. Ho

"Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 3169, находящуюся на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли.

Спиральная галактика NGC 3169 снятая телескопом Хаббл
6 из 15

"Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 3169, находящуюся на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли.

© ESA/Hubble & NASA, L. Ho
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran

Темный вихрь в атмосфере Юпитера.

Темный вихрь в атмосфере Юпитера
7 из 15

Темный вихрь в атмосфере Юпитера.

© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran
© Фото : Роскосмос/Российские космические системы

Оперативный мониторинг зон чрезвычайных ситуаций со спутника российских космических средств дистанционного зондирования Земли.

Оперативный мониторинг зон чрезвычайных ситуаций со спутника российских космических средств дистанционного зондирования Земли
8 из 15

Оперативный мониторинг зон чрезвычайных ситуаций со спутника российских космических средств дистанционного зондирования Земли.

© Фото : Роскосмос/Российские космические системы
© X-ray: NASA/CXC/CfA/R. Tuellmann et al.; Optical: NASA/AURA/STScI/J. Schmidt

NASA опубликовало новый снимок гигантской области звездообразования NGC 604 в галактике Треугольника.

Звездообразование NGC 604 в Галактике Треугольника
9 из 15

NASA опубликовало новый снимок гигантской области звездообразования NGC 604 в галактике Треугольника.

© X-ray: NASA/CXC/CfA/R. Tuellmann et al.; Optical: NASA/AURA/STScI/J. Schmidt
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур.

Пуск РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС-13
10 из 15

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© NASA/Christina H Koch

Корабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана.

Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
11 из 15

Корабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана.

© NASA/Christina H Koch
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/K. Blundell (University of Oxford, UK), R. Laing, S. Lee & A. Richards, Ap J Letters.

Астрономы впервые получили детальные снимки пучков материи, которые "выплевывает" загадочный микроквазар SS 433.

Фотография микроквазара SS 433, полученная микроволновым телескопом ALMA
12 из 15

Астрономы впервые получили детальные снимки пучков материи, которые "выплевывает" загадочный микроквазар SS 433.

© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/K. Blundell (University of Oxford, UK), R. Laing, S. Lee & A. Richards, Ap J Letters.
© ESA/Hubble, NASA, R. Jansen

Карликовая неправильная галактика NGC 1156 в созвездии Овна, по форме напоминающая цветущее вишневое дерево.

Галактика NGC 1156 в созвездии Овен
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Карликовая неправильная галактика NGC 1156 в созвездии Овна, по форме напоминающая цветущее вишневое дерево.

© ESA/Hubble, NASA, R. Jansen
© X-ray: NASA/CXC/SAO/J. Drake et al; H-alpha: Univ. of Hertfordshire/INT/IPHAS; Infrared: NASA/JPL-Caltech/Spitzer

Лебедь OB2 — массивная звездная ассоциация, которая содержит несколько тысяч горячих светил.

Лебедь OB2 — ассоциация OB-звезд
14 из 15

Лебедь OB2 — массивная звездная ассоциация, которая содержит несколько тысяч горячих светил.

© X-ray: NASA/CXC/SAO/J. Drake et al; H-alpha: Univ. of Hertfordshire/INT/IPHAS; Infrared: NASA/JPL-Caltech/Spitzer
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, L. Ho / A beautiful whorl

Идеально симметричная спиральная галактика NGC 2985 в созвездии Большой Медведицы.

Спиральная галактика NGC 2985 в созвездии Большая Медведица
15 из 15

Идеально симметричная спиральная галактика NGC 2985 в созвездии Большой Медведицы.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, L. Ho / A beautiful whorl
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Космос - РИА НаукаФото
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