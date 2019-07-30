МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 21.20 мск объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Жители сгоревших домов будут размещены в пункте временного размещения вместимостью 30 человек, который развертывается на базе средней школы.

"Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем", - отметил представитель ведомства.