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РИА Новости

Сухум призвал Тбилиси прекратить политику изоляции в отношении Абхазии

Вчера, 20:36
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СУХУМ, 30 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Абхазии призвало власти Грузии прекратить практику целенаправленной политики изоляции в отношении республики, сообщается на сайте абхазского внешнеполитического ведомства.
В министерстве иностранных дел Абхазии обратили внимание на заявление МИД Грузии о том, что в Сухум "не будут выполняться международные рейсы".
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"Обращаем внимание на то, что действия грузинской стороны напрямую нарушают право на свободу передвижения, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и призываем руководство Грузии прекратить практику целенаправленной изоляционистской политики по отношению к Республике Абхазия", - говорится в сообщении.
Ранее власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение о том, что Сухумский аэропорт будет восстановлен для международного авиасообщения. Позднее МИД Грузии заявил, что планируемый запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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