Сухум призвал Тбилиси прекратить политику изоляции в отношении Абхазии

СУХУМ, 30 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Абхазии призвало власти Грузии прекратить практику целенаправленной политики изоляции в отношении республики, сообщается на сайте абхазского внешнеполитического ведомства.

В министерстве иностранных дел Абхазии обратили внимание на заявление МИД Грузии о том, что в Сухум "не будут выполняться международные рейсы".

"Обращаем внимание на то, что действия грузинской стороны напрямую нарушают право на свободу передвижения, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и призываем руководство Грузии прекратить практику целенаправленной изоляционистской политики по отношению к Республике Абхазия", - говорится в сообщении.

Ранее власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение о том, что Сухумский аэропорт будет восстановлен для международного авиасообщения. Позднее МИД Грузии заявил, что планируемый запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.