Минтранс не согласен с заявлением ФАС о картелях в дорожном строительстве

ОРЕНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Минтранс РФ не согласен с заявлением ФАС о массовом распространении картелей в дорожном строительстве, общих претензий от антимонопольного ведомства пока не получал, поэтому запросит разъяснения и их изучит, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

Глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал дорожное строительство одной из двух отраслей, наиболее "засоренных" картелями. По его словам, там сговариваются практически на 80-90% объявленных государственных торгах.

"Мне кажется, что масштаб этих опасений несколько завышен. По крайней мере, с точки зрения выполнения некоторых работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог, на мой взгляд, какими-то картельными сговорами не обременено", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли Минтранс с выводами ФАС.

"Мы повзаимодействуем с ФАС внимательно для того, чтобы получить пояснения по этому вопросу. До последнего времени к нам каких-то общих претензий по этой теме не поступало. Изучим, спросим и уверен, мы найдем возможные разъяснения по поводу того, что коллеги видят и на какой информации они базируются", - добавил министр.