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РИА Новости

Минтранс не согласен с заявлением ФАС о картелях в дорожном строительстве

Вчера, 19:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Минтранс РФ не согласен с заявлением ФАС о массовом распространении картелей в дорожном строительстве, общих претензий от антимонопольного ведомства пока не получал, поэтому запросит разъяснения и их изучит, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.
Глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал дорожное строительство одной из двух отраслей, наиболее "засоренных" картелями. По его словам, там сговариваются практически на 80-90% объявленных государственных торгах.
"Мне кажется, что масштаб этих опасений несколько завышен. По крайней мере, с точки зрения выполнения некоторых работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог, на мой взгляд, какими-то картельными сговорами не обременено", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли Минтранс с выводами ФАС.
"Мы повзаимодействуем с ФАС внимательно для того, чтобы получить пояснения по этому вопросу. До последнего времени к нам каких-то общих претензий по этой теме не поступало. Изучим, спросим и уверен, мы найдем возможные разъяснения по поводу того, что коллеги видят и на какой информации они базируются", - добавил министр.
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