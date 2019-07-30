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РИА Новости
Новости Подмосковья

Проект повышения доступности медицины стартовал в Московской области

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Александр КряжевДанные кардиограммы одного из пациентов
Данные кардиограммы одного из пациентов
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Подмосковье запустили программу "Доступная кардиология", в рамках которой лучшие медики выезжают на осмотры самых маленьких пациентов в отдаленные территории региона, чтобы выявить врожденные пороки сердца у детей. Об этом сообщил телеканала "360".
Чтобы врачи Московской области быстрее могли выявить патологии сердечно-сосудистой системы, Московский областной консультативно- диагностический центр (МОКДЦ) запустил специальный проект. На протяжении года каждый месяц главный детский кардиолог минздрава региона будет выезжать в деревни и отдаленные города и проводить консультации для родителей малышей и их лечащих врачей.
"Чтобы помочь сориентироваться педиатрам общего звена в кардиологических проблемах, чтобы они имели представление о том, что эта патология из себя представляет", — рассказала Альфия Дроздова, главный детский кардиолог минздрава Московской области.
Специально для этого разработан обучающий комплекс – лекция и мастер-классы. В день премьеры программы в поликлинику Серпухова пришли десятки человек не только из этого округа, но и из соседних.
Также в Подмосковье строятся новые медицинские учреждения и реконструируются старые. Так, в этом году полностью будут готовы объекты здравоохранения, которые начали строить в предыдущие годы. Пять новых поликлиник откроют в Орехово-Зуеве, Дмитрове, Химках, Мытищах и Ленинском районе, а также 25 фельдшерско-акушерских пунктов и две больницы. В Химках строится детская поликлиника на 200 посещений в смену. В эксплуатацию ее планируют ввести в ноябре, а откроют до конца года. В городском округе Мытищи к концу года откроется комплексное поликлиническое учреждение для взрослых и детей на 520 посещений в смену.
Также продолжается ремонт уже действующих объектов здравоохранения: в Пушкине до конца октября отремонтируют детское инфекционное отделение.
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