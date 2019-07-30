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РИА Новости
Оренбургская область

Оренбургская область лидирует по посевным площадям бахчевых культур

Вчера, 16:55
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© Fotolia / Christian JungАрбуз
Арбуз
© Fotolia / Christian Jung
ОРЕНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Оренбургская область занимает первое место среди регионов России по посевной площади продовольственных бахчевых культур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"В Оренбуржье посевная площадь под продовольственными бахчевыми культурами в этом году составила 46,3 тысячи гектаров, в Волгоградской области – 8,1 тысячи гектаров, в Астраханской – 32,4 тысячи гектаров", – сказал собеседник агентства.

По его словам, лидером по производству бахчевых культур в области является Соль-Илецкий городской округ, где находится 94% всех посевных площадей. Соль-Илецк имеет зарегистрированный товарный знак "Соль-Илецк – арбузная столица России".
По данным пресс-службы, в этом году на долю основных производителей бахчевых – крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйств населения – приходится 45,4 тысячи гектаров или 98% всех посевов, что на 1% больше, чем в прошлом году. В прошлом году было собрано 803,2 тысячи тонн продовольственных бахчевых культур при средней урожайности 167,4 центнера с гектара.
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В пресс-службе добавили, что благодаря применению новых технологий возделывания, внедрению высокоурожайных сортов, увеличению площади капельного орошения урожайность бахчевых в регионе растёт. Массовый сбор арбуза начался на прошлой неделе. На сегодняшний день в Оренбуржье убрано 1,5 тысячи гектаров поливного арбуза, валовой сбор составляет 67,5 тонны тонн при средней урожайности 450 центнеров с гектара. Вес одного арбуза составляет от четырех до шести килограммов.
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