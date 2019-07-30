Оренбургская область лидирует по посевным площадям бахчевых культур

"В Оренбуржье посевная площадь под продовольственными бахчевыми культурами в этом году составила 46,3 тысячи гектаров, в Волгоградской области – 8,1 тысячи гектаров, в Астраханской – 32,4 тысячи гектаров", – сказал собеседник агентства.

По его словам, лидером по производству бахчевых культур в области является Соль-Илецкий городской округ, где находится 94% всех посевных площадей. Соль-Илецк имеет зарегистрированный товарный знак "Соль-Илецк – арбузная столица России".

По данным пресс-службы, в этом году на долю основных производителей бахчевых – крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйств населения – приходится 45,4 тысячи гектаров или 98% всех посевов, что на 1% больше, чем в прошлом году. В прошлом году было собрано 803,2 тысячи тонн продовольственных бахчевых культур при средней урожайности 167,4 центнера с гектара.