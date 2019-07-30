Прокуратура выясняет причину задержки авиарейса из Петербурга в Анталью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург – Анталья авиакомпании "Россия", сообщает ведомство.
По предварительным данным, задержка рейса произошла в связи с технической неисправностью воздушного судна. Авиакомпания обеспечила пассажиров рейса FV 5863 горячим питанием и напитками, вылет в Анталью состоялся резервным бортом 30 июля в 0.40 мск.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург – Анталья авиакомпании "Россия", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, задержка авиарейса Санкт-Петербург – Анталья превысила семь часов.