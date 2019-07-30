Прокуратура выясняет причину задержки авиарейса из Петербурга в Анталью

По предварительным данным, задержка рейса произошла в связи с технической неисправностью воздушного судна. Авиакомпания обеспечила пассажиров рейса FV 5863 горячим питанием и напитками, вылет в Анталью состоялся резервным бортом 30 июля в 0.40 мск.