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РИА Новости

Прокуратура выясняет причину задержки авиарейса из Петербурга в Анталью

Вчера, 14:28
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Николай Хижняк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург – Анталья авиакомпании "Россия", сообщает ведомство.
По предварительным данным, задержка рейса произошла в связи с технической неисправностью воздушного судна. Авиакомпания обеспечила пассажиров рейса FV 5863 горячим питанием и напитками, вылет в Анталью состоялся резервным бортом 30 июля в 0.40 мск.
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"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург – Анталья авиакомпании "Россия", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, задержка авиарейса Санкт-Петербург – Анталья превысила семь часов.
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