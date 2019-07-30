В КБР сельского депутата заподозрили в организации хищения денег

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении депутата сельского совета, подозреваемого в том, что он организовал схему хищения средств, выплачиваемых безработным, сообщает региональное СУСК.

"По версии следствия, депутат совета местного самоуправления селения Псыгансу, являясь учредителем и руководителем ООО "Урванский пищекомбинат", разработал схему противоправного изъятия и обращения средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как считают следователи, разработанный подозреваемым механизм хищения заключался в фальсификации документов о трудоустройстве и размерах среднемесячного заработка лиц, имеющих право на признание безработными.

"Обещаниями легкой наживы через свою знакомую он вовлек в созданную организованную группу 47 жителей района, изготовил подложные справки о средней заработной плате и внес в их трудовые книжки сведения о том, что они якобы осуществляли трудовую деятельность в ООО "Урванский пищекомбинат", а затем были уволены по различным причинам", - уточняет ведомство.

По его данным, в период с 2016 по 2018 год эти фиктивные документы были предоставлены в Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района, где на их основании на расчетные счета участников группы были переведены более 1,7 миллиона рублей.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Служебный подлог" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.