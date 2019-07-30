Крым отправит бизнес-миссии в Турцию, Италию и Иран

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Крымская бизнес-миссия отправится в этом году в Турцию, Италию, Иран и Белоруссию, сообщила министр экономического развития республики Людмила Бланк.
"До конца года состоятся бизнес-миссии в Турцию, Италию, Иран и Белоруссию", - сказала Бланк на заседании крымского правительства.
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При этом она подчеркнула, что крымские бизнесмены уже побывали в Кипре, Израиле, Азербайджане, Сирии, Китае и Индии.
По словам Бланк, подобные бизнес-миссии позволяют популяризовать экспортную деятельность полуострова.