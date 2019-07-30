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РИА Новости

Крым отправит бизнес-миссии в Турцию, Италию и Иран

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Крымская бизнес-миссия отправится в этом году в Турцию, Италию, Иран и Белоруссию, сообщила министр экономического развития республики Людмила Бланк.
"До конца года состоятся бизнес-миссии в Турцию, Италию, Иран и Белоруссию", - сказала Бланк на заседании крымского правительства.
Американский журналист Джефф Опдайк
6 июля, 10:34
Американский журналист восхитился Крымом
При этом она подчеркнула, что крымские бизнесмены уже побывали в Кипре, Израиле, Азербайджане, Сирии, Китае и Индии.
По словам Бланк, подобные бизнес-миссии позволяют популяризовать экспортную деятельность полуострова.
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ТурцияБелоруссияКрымИранИталияЭкономика
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