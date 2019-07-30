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РИА Новости

В Белом море яхта потеряла ход

Вчера, 11:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Экипажу яхты "Крейсер", которая потеряла ход в Белом море, ничего не угрожает, сообщает ГУМЧС по Архангельской области.
Ранее СМИ сообщили, что яхта терпит бедствие в Белом море. На борту судна находятся шесть человек.
По данным ведомства, во вторник утром стало известно, что в Белом море вблизи острова Сосновец потеряла ход частная яхта "Крейсер", предположительно, на винтах запутался инородный предмет. На борту яхты находятся шесть человек. Порт приписки яхты - город Архангельск. Яхта направлялась в сторону Новой Земли.
"Яхте не угрожают погодные условия, это судно класса, позволяющего ходить в высоких широтах. Команда не намерена эвакуироваться, угрозы судну и жизни экипажа нет. Имеется достаточный запас продовольствия, питьевой воды. На яхте исправны паруса и такелаж… Причин утверждать, что судно находится в бедственном положении, нет", - сообщает ведомство.
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Отмечается, что для оказания помощи примерно в одной миле от яхты находится научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" с экипажем 60 человек, на борту имеется водолазная группа, которая может оказать необходимую помощь.
Ситуация находится на контроле руководства Главных управлений МЧС России по Архангельской и по Мурманской областям, налажено взаимодействие с морской спасательной службой.
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Архангельская областьПроисшествия
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