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РИА Новости

Жителя Смоленской области будут судить за убийство одноклассника

Вчера, 11:29
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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Житель Смоленской области зарезал 55-летнего одноклассника, который не пригласил его на встречу с классом на своей даче, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, 27 июля 2019 года на приусадебной участке, принадлежащем 55-летнему потерпевшему, компания отмечала встречу одноклассников. Через некоторое время к ним присоединился 54-летний подозреваемый, который высказал претензии из-за того, что не получил приглашение на встречу", - говорится в сообщении.
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16 июля, 13:38
Жителя Смоленской области будут судить после убийства знакомого
Как информирует следствие, ночью, когда гости разъехались и мужчины остались вдвоем, между ними произошел конфликт.
"В результате подозреваемый нанес хозяину дачи несколько ножевых ранений", - сообщает следствие.
По факту обнаружения тела мужчины в беседке в деревне Заборье Ярцевского района возбуждено дело об убийстве. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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