Жителя Смоленской области будут судить за убийство одноклассника

ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Житель Смоленской области зарезал 55-летнего одноклассника, который не пригласил его на встречу с классом на своей даче, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"По версии следствия, 27 июля 2019 года на приусадебной участке, принадлежащем 55-летнему потерпевшему, компания отмечала встречу одноклассников. Через некоторое время к ним присоединился 54-летний подозреваемый, который высказал претензии из-за того, что не получил приглашение на встречу", - говорится в сообщении.

Как информирует следствие, ночью, когда гости разъехались и мужчины остались вдвоем, между ними произошел конфликт.

"В результате подозреваемый нанес хозяину дачи несколько ножевых ранений", - сообщает следствие.