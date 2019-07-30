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РИА Новости
Новости Подмосковья

Социальные предприниматели Подмосковья получат грантовую поддержку

Вчера, 11:16
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министерство инвестиций и инноваций Московской области с 1 по 30 августа проводит конкурсный отбор заявок на предоставление финансовой поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Социальные предприниматели могут компенсировать до 85% на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт помещений, а также на обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях. При этом общая сумма затрат не должна превышать 2 миллиона рублей, и 3 миллиона рублей – при открытии ясельных групп", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.
Отмечается, что поддержку могу получить представители малого и среднего бизнеса в сфере социального обслуживания населения, услуг здравоохранения, физкультурно-оздоровительной деятельности, реабилитации инвалидов, проведения занятий в детских и молодежных кружках, ремесленничества, обеспечения культурно-просветительской деятельности.
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