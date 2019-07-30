Опрос выявил рекордную популярность националистов в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 30 июл — РИА Новости. Националистическая партия "Истинные финны" бьет рекорды популярности в Финляндии, за неё готовы проголосовать 20,7% избирателей, а социологи говорят, что ни одна партия ранее не достигала столь быстрой поддержки, следует из опроса, проведённого компанией Gallup по заказу газеты Националистическая партия "Истинные финны" бьет рекорды популярности в Финляндии, за неё готовы проголосовать 20,7% избирателей, а социологи говорят, что ни одна партия ранее не достигала столь быстрой поддержки, следует из опроса, проведённого компанией Gallup по заказу газеты Helsingin Sanomat

Данные опроса опубликованы во вторник.

На прошедших 14 апреля в стране парламентских выборах "Истинные финны" стали вторыми, набрав 17,5% голосов избирателей и получив 39 мест в парламенте. Партия не участвовала в формировании правительства, своим главным приоритетом считает борьбу с миграцией из стран Африки. Правительство, сформированное из представителей других партий и приступившее к работе в июне, уже заявило об участии в программах расселения мигрантов, подобранных кораблями в Средиземном море. Так, нынешний кабинет решил принять мигрантов, спасенных ранее с корабля Sea-Watch 3.

Респондентам задавали вопрос: "За какую крупнейшую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы прошли сегодня?"

"Сейчас поддержка "Истинных финнов составляет 20,7% (плюс 2,5% к предыдущему опросу в июне). Коалиционную партию поддерживает 16,7% (минус 0,8%), Социал-демократов (победивших на выборах) - 16,5% (минус 1%). "Центристы" - 12,2% (минус 1%). За "Зеленых" готовы проголосовать 14% (плюс 1,8%)", - говорится в сообщении.

По словам Сакари Нурмела из компании Gallup, проводившей опрос, это невиданная поддержка для "Истинных финнов". При этом ещё в июне 2018 года в подобном же опросе за партию были готовы голосовать лишь 7,8% избирателей.

Исследование было проведено компанией Kantar TNS по заказу Helsingin Sanomat с 1 по 27 июля. Всего опрошено 2248 человек. Материал был собран путем телефонных интервью у населения 18 лет и старше, проживающего на материке. Погрешность - около 2,1%.