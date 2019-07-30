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РИА Новости

В США оставили под стражей подозреваемую по делу о взломе банка Capital One

04:24
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтделение банка Capital One Bank на улице Бродвей в Нью-Йорке. Архивное фото
Отделение банка Capital One Bank на улице Бродвей в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Суд оставил под стражей хакера Пейдж Томпсон, подозреваемую по делу о масштабном взломе банка Capital One, сообщил в понедельник офис федерального прокурора по Западному округу штата Вашингтон.
Ранее банк заявил, что хакеру удалось получить данные от 100 миллионов конфиденциальных заявлений на выдачу кредитной карты. Злоумышленники, зная информацию из такого рода заявлений, в теории могут подавать заявки на кредит от имени ничего не подозревающих клиентов банка. Однако Capital One заявляет, что самая важная информация — конфиденциальные номера социального страхования клиентов — не была затронута взломом.
"Бывшая программистка из технологической компании Сиэтла была арестована сегодня по уголовному делу, в котором ее обвиняют в компьютерном мошенничестве с целью проникновения в базу данных банка Capital One... Тридцатитрехлетняя Пейдж Томпсон, известная также под ником erratic (неуравновешенная — ред.), предстала перед окружным судом сегодня в Сиэтле. Суд распорядился задержать ее до слушания 1 августа 2019 года", - говорится в заявлении офиса прокурора.
Томпсон грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.
Согласно обвинительному заключению, Томпсон сама хвасталась относительно взлома банка на сайте GitHub. Один из пользователей сообщил банку о предполагаемом взломе, а банк обратился в ФБР. При обыске у Томпсон была найдена электронная копия украденных файлов.
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