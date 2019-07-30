Морской бой и пляжи в городе-герое. Летний отдых в Новороссийске

В экскурсии по крейсеру "Михаил Кутузов" туристы увидят корабль изнутри, узнают, как жили моряки на борту, побывают в каютах, салоне офицерского состава, на камбузе, в рубке.

В музее представлены фотографии посещения крейсера почетными гостями: на борту побывали космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, президенты и короли.