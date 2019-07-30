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РИА Новости
Туризм

Морской бой и пляжи в городе-герое. Летний отдых в Новороссийске

08:00
2706
Новороссийск — город-герой, город-порт, город-салют и город-пляж. В Цемесской бухте — военные корабли и круизные лайнеры, в небе по праздникам — один из самых красивых в стране фейерверков. Летом горожане и туристы с утра пораньше устремляются на городские пляжи. Если расположиться, скажем, на Суджукской косе, куда не взглянешь — везде море, обернешься — Соленое озеро. О том, что посмотреть в Новороссийске и где лучше всего загорать и купаться, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

С разных точек на набережной открывается вид на Цемесскую бухту, стоящий там флот, на порт и горы.

Девушка смотрит в подзорную трубу на набережной в Новороссийске
1 из 10

С разных точек на набережной открывается вид на Цемесскую бухту, стоящий там флот, на порт и горы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Новороссийск не считается курортом, тем не менее чистыми и комфортными пляжами не уступает другим городам побережья, куда ежегодно приезжают сотни тысяч отдыхающих.

Пляж в районе Суджукской косы в Новороссийске
2 из 10

Новороссийск не считается курортом, тем не менее чистыми и комфортными пляжами не уступает другим городам побережья, куда ежегодно приезжают сотни тысяч отдыхающих.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Лучшее место для купания — Суджукская коса. Помимо двух пляжей, тут есть дельфинарий, станция МЧС и школа виндсерфинга.

Сама коса — две полосы гальки, расположенные треугольником. Внутри — Соленое озеро, вокруг — Черное море. Места хватает и отдыхающим, и спортсменам.

Еще здесь установлена забавная скульптура — памятник Геше Козодоеву из фильма "Бриллиантовая рука".

Отдыхающие на пляже в районе Суджукской косы в Новороссийске
3 из 10

Лучшее место для купания — Суджукская коса. Помимо двух пляжей, тут есть дельфинарий, станция МЧС и школа виндсерфинга.

Сама коса — две полосы гальки, расположенные треугольником. Внутри — Соленое озеро, вокруг — Черное море. Места хватает и отдыхающим, и спортсменам.

Еще здесь установлена забавная скульптура — памятник Геше Козодоеву из фильма "Бриллиантовая рука".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Некоторые развлечения на пляже, например прыжки с пирса, довольно рискованны. Но молодежь любит понырять в море.

Молодые люди прыгают в море с пирса Новороссийска
4 из 10

Некоторые развлечения на пляже, например прыжки с пирса, довольно рискованны. Но молодежь любит понырять в море.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На набережной много скульптур: "Жена моряка", "Дельфин и Русалка", "Исход", посвященный трагическим событиям гражданской войны, и памятник-фонтан "Дарующая воду".

Есть даже памятник хамсе — черноморской рыбе, не раз спасавшей город от голода.

Огромные, выше человеческого роста, зеленые руки, сложившие пальцы в виде сердца, появились в Новороссийске в этом году. В городе есть еще несколько топиариев — в виде медведя, павлина, футбольного мяча.

Скульптура на набережной Новороссийска
5 из 10

На набережной много скульптур: "Жена моряка", "Дельфин и Русалка", "Исход", посвященный трагическим событиям гражданской войны, и памятник-фонтан "Дарующая воду".

Есть даже памятник хамсе — черноморской рыбе, не раз спасавшей город от голода.

Огромные, выше человеческого роста, зеленые руки, сложившие пальцы в виде сердца, появились в Новороссийске в этом году. В городе есть еще несколько топиариев — в виде медведя, павлина, футбольного мяча.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Новороссийск полукругом, точнее полуовалом, вытянулся вдоль незамерзающей Цемесской (Новороссийской) бухты. Есть причал яхт, отдыхающие могут отправиться на морскую прогулку.

На набережной адмирала Серебрякова стоит знаменитый крейсер "Михаил Кутузов". Это один из самых известных музеев Военно-морского флота в России.

Береговая линия города Новороссийска
6 из 10

Новороссийск полукругом, точнее полуовалом, вытянулся вдоль незамерзающей Цемесской (Новороссийской) бухты. Есть причал яхт, отдыхающие могут отправиться на морскую прогулку.

На набережной адмирала Серебрякова стоит знаменитый крейсер "Михаил Кутузов". Это один из самых известных музеев Военно-морского флота в России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В экскурсии по крейсеру "Михаил Кутузов" туристы увидят корабль изнутри, узнают, как жили моряки на борту, побывают в каютах, салоне офицерского состава, на камбузе, в рубке.

В музее представлены фотографии посещения крейсера почетными гостями: на борту побывали космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, президенты и короли.

Отдыхающие на набережной имени адмирала Серебрякова в Новороссийске
7 из 10

В экскурсии по крейсеру "Михаил Кутузов" туристы увидят корабль изнутри, узнают, как жили моряки на борту, побывают в каютах, салоне офицерского состава, на камбузе, в рубке.

В музее представлены фотографии посещения крейсера почетными гостями: на борту побывали космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, президенты и короли.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанк

Мемориал-музей "Малая земля" посвящен героической обороне клочка суши, продолжавшейся 225 дней. Новороссийск освободили 16 сентября 1943 года.

Памятник в Новороссийске. Архивное фото
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Мемориал-музей "Малая земля" посвящен героической обороне клочка суши, продолжавшейся 225 дней. Новороссийск освободили 16 сентября 1943 года.

© РИА Новости / Александр Поляков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В 1918 году в Новороссийской бухте были затоплены корабли Черноморского флота. Их экипажи сами сделали это. Советское правительство должно было передать флот Германии, но моряки предпочли отправить их на дно.

Еще одна трагедия произошла здесь в 1986 году: пароход "Адмирал Нахимов" столкнулся с сухогрузом "Петр Васев". На борту круизного судна находились 1243 туриста, 423 погибли. 

Яхты и корабли в акватории Цемесской бухты в Новороссийске
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В 1918 году в Новороссийской бухте были затоплены корабли Черноморского флота. Их экипажи сами сделали это. Советское правительство должно было передать флот Германии, но моряки предпочли отправить их на дно.

Еще одна трагедия произошла здесь в 1986 году: пароход "Адмирал Нахимов" столкнулся с сухогрузом "Петр Васев". На борту круизного судна находились 1243 туриста, 423 погибли. 

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные в Новороссийске торжественно отметили День Военно-морского флота. Праздничную программу посмотрели более 50 тысяч горожан и гостей города.

"В профессиональный праздник военных моряков в нашем городе всегда поздравляет Нептун, а в акватории проходит самый настоящий морской бой: освобождение судна, захваченного террористами, высадка десанта и захват плацдарма, буксиры танцуют вальс под музыкальное сопровождение военного оркестра", — рассказал в соцсети глава города Игорь Дяченко.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
10 из 10

В минувшие выходные в Новороссийске торжественно отметили День Военно-морского флота. Праздничную программу посмотрели более 50 тысяч горожан и гостей города.

"В профессиональный праздник военных моряков в нашем городе всегда поздравляет Нептун, а в акватории проходит самый настоящий морской бой: освобождение судна, захваченного террористами, высадка десанта и захват плацдарма, буксиры танцуют вальс под музыкальное сопровождение военного оркестра", — рассказал в соцсети глава города Игорь Дяченко.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТуризмПляжиТуризмтуристыФото - ТуризмНовороссийскКраснодарский край
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