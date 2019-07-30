Морской бой и пляжи в городе-герое. Летний отдых в Новороссийске

С разных точек на набережной открывается вид на Цемесскую бухту, стоящий там флот, на порт и горы.
С разных точек на набережной открывается вид на Цемесскую бухту, стоящий там флот, на порт и горы.
Новороссийск не считается курортом, тем не менее чистыми и комфортными пляжами не уступает другим городам побережья, куда ежегодно приезжают сотни тысяч отдыхающих.
Новороссийск не считается курортом, тем не менее чистыми и комфортными пляжами не уступает другим городам побережья, куда ежегодно приезжают сотни тысяч отдыхающих.
Лучшее место для купания — Суджукская коса. Помимо двух пляжей, тут есть дельфинарий, станция МЧС и школа виндсерфинга.
Сама коса — две полосы гальки, расположенные треугольником. Внутри — Соленое озеро, вокруг — Черное море. Места хватает и отдыхающим, и спортсменам.
Еще здесь установлена забавная скульптура — памятник Геше Козодоеву из фильма "Бриллиантовая рука".
Лучшее место для купания — Суджукская коса. Помимо двух пляжей, тут есть дельфинарий, станция МЧС и школа виндсерфинга.
Сама коса — две полосы гальки, расположенные треугольником. Внутри — Соленое озеро, вокруг — Черное море. Места хватает и отдыхающим, и спортсменам.
Еще здесь установлена забавная скульптура — памятник Геше Козодоеву из фильма "Бриллиантовая рука".
Некоторые развлечения на пляже, например прыжки с пирса, довольно рискованны. Но молодежь любит понырять в море.
Некоторые развлечения на пляже, например прыжки с пирса, довольно рискованны. Но молодежь любит понырять в море.
На набережной много скульптур: "Жена моряка", "Дельфин и Русалка", "Исход", посвященный трагическим событиям гражданской войны, и памятник-фонтан "Дарующая воду".
Есть даже памятник хамсе — черноморской рыбе, не раз спасавшей город от голода.
Огромные, выше человеческого роста, зеленые руки, сложившие пальцы в виде сердца, появились в Новороссийске в этом году. В городе есть еще несколько топиариев — в виде медведя, павлина, футбольного мяча.
На набережной много скульптур: "Жена моряка", "Дельфин и Русалка", "Исход", посвященный трагическим событиям гражданской войны, и памятник-фонтан "Дарующая воду".
Есть даже памятник хамсе — черноморской рыбе, не раз спасавшей город от голода.
Огромные, выше человеческого роста, зеленые руки, сложившие пальцы в виде сердца, появились в Новороссийске в этом году. В городе есть еще несколько топиариев — в виде медведя, павлина, футбольного мяча.
Новороссийск полукругом, точнее полуовалом, вытянулся вдоль незамерзающей Цемесской (Новороссийской) бухты. Есть причал яхт, отдыхающие могут отправиться на морскую прогулку.
На набережной адмирала Серебрякова стоит знаменитый крейсер "Михаил Кутузов". Это один из самых известных музеев Военно-морского флота в России.
Новороссийск полукругом, точнее полуовалом, вытянулся вдоль незамерзающей Цемесской (Новороссийской) бухты. Есть причал яхт, отдыхающие могут отправиться на морскую прогулку.
На набережной адмирала Серебрякова стоит знаменитый крейсер "Михаил Кутузов". Это один из самых известных музеев Военно-морского флота в России.
В экскурсии по крейсеру "Михаил Кутузов" туристы увидят корабль изнутри, узнают, как жили моряки на борту, побывают в каютах, салоне офицерского состава, на камбузе, в рубке.
В музее представлены фотографии посещения крейсера почетными гостями: на борту побывали космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, президенты и короли.
В экскурсии по крейсеру "Михаил Кутузов" туристы увидят корабль изнутри, узнают, как жили моряки на борту, побывают в каютах, салоне офицерского состава, на камбузе, в рубке.
В музее представлены фотографии посещения крейсера почетными гостями: на борту побывали космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, президенты и короли.
Мемориал-музей "Малая земля" посвящен героической обороне клочка суши, продолжавшейся 225 дней. Новороссийск освободили 16 сентября 1943 года.
Мемориал-музей "Малая земля" посвящен героической обороне клочка суши, продолжавшейся 225 дней. Новороссийск освободили 16 сентября 1943 года.
В 1918 году в Новороссийской бухте были затоплены корабли Черноморского флота. Их экипажи сами сделали это. Советское правительство должно было передать флот Германии, но моряки предпочли отправить их на дно.
Еще одна трагедия произошла здесь в 1986 году: пароход "Адмирал Нахимов" столкнулся с сухогрузом "Петр Васев". На борту круизного судна находились 1243 туриста, 423 погибли.
В 1918 году в Новороссийской бухте были затоплены корабли Черноморского флота. Их экипажи сами сделали это. Советское правительство должно было передать флот Германии, но моряки предпочли отправить их на дно.
Еще одна трагедия произошла здесь в 1986 году: пароход "Адмирал Нахимов" столкнулся с сухогрузом "Петр Васев". На борту круизного судна находились 1243 туриста, 423 погибли.
В минувшие выходные в Новороссийске торжественно отметили День Военно-морского флота. Праздничную программу посмотрели более 50 тысяч горожан и гостей города.
"В профессиональный праздник военных моряков в нашем городе всегда поздравляет Нептун, а в акватории проходит самый настоящий морской бой: освобождение судна, захваченного террористами, высадка десанта и захват плацдарма, буксиры танцуют вальс под музыкальное сопровождение военного оркестра", — рассказал в соцсети глава города Игорь Дяченко.
В минувшие выходные в Новороссийске торжественно отметили День Военно-морского флота. Праздничную программу посмотрели более 50 тысяч горожан и гостей города.
"В профессиональный праздник военных моряков в нашем городе всегда поздравляет Нептун, а в акватории проходит самый настоящий морской бой: освобождение судна, захваченного террористами, высадка десанта и захват плацдарма, буксиры танцуют вальс под музыкальное сопровождение военного оркестра", — рассказал в соцсети глава города Игорь Дяченко.