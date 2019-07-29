Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T06:57Z
https://ria.ru/20190729/1556957859.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155669/02/1556690291_0:0:3206:1803_1036x0_80_0_0_43fc0b0d22ce5affecbfb69cdfd8d925.jpg
РИА Новости

В Приангарье не зафиксировали вспышек заболеваний в зоне паводка

Вчера, 06:57
266
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали в зоне паводка в Иркутской области вспышек заболеваний, санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная.
"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территориях, освободившихся от подтопления, стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для недопущения в пунктах временного и длительного размещения инфекционной заболеваемости ежедневно обследуются пробы воды, пищевые продукты, готовые блюда в общепитах. Добавляется, что в рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора всего исследованы свыше 3,8 тысячи проб.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка были подтоплены 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
Вчера, 06:10
В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов
000000
Обсудить 0
РоспотребнадзорИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Тушение лесных пожаров
В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
РИА
Новости
Арктическая экспедиция
"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
Пригород Дамаска Дума
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Вид на район подтопления в Иркутской области
Жителей поселка Большой Луг эвакуируют из-за подъема воды в реке
Лента
новостей
Московская городская избирательная комиссия
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Брюхановой
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Фрегат ВМС Вьетнама "Куанг Чунг" завершил первый визит во Владивосток
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии
Губернатор Амурской области
Губернатор Амурской области призвал бороться с фейками о паводке фактами
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской проводит брифинг по ситуации в Сирии. 29 июля 2019
Генштаб обвинил американские структуры в продаже сирийской нефти
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Жителям Тулуна рекомендовали запастись питьевой водой после подъема реки
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео
В Судане оппозиция призвала к новым протестам после гибели демонстрантов
Скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
В Волгограде возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен войны
Здание МИД России
В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Лента новостейМолния