В Приангарье не зафиксировали вспышек заболеваний в зоне паводка

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали в зоне паводка в Иркутской области вспышек заболеваний, санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территориях, освободившихся от подтопления, стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для недопущения в пунктах временного и длительного размещения инфекционной заболеваемости ежедневно обследуются пробы воды, пищевые продукты, готовые блюда в общепитах. Добавляется, что в рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора всего исследованы свыше 3,8 тысячи проб.