Украина согласовывает с США дату визита Зеленского

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Украина и США согласовывают дату визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, она станет известна в ближайшее время, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве.

"Нет никаких условий для встречи президентов Украины и США (до 1 сентября - ред.). Приглашение поступило, президент (США Дональд) Трамп подтвердил это президенту Зеленскому в четверг, и мы ждем президента Зеленского в США", - заявил Волкер, трансляцию вел телеканал "Прямой"

Волкер добавил, что пока временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и другие представители команды работают с командой президента Украины над повесткой дня предстоящей встречи президентов.