Украина согласовывает с США дату визита Зеленского

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Украина и США согласовывают дату визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, она станет известна в ближайшее время, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве.
"Нет никаких условий для встречи президентов Украины и США (до 1 сентября - ред.). Приглашение поступило, президент (США Дональд) Трамп подтвердил это президенту Зеленскому в четверг, и мы ждем президента Зеленского в США", - заявил Волкер, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Волкер добавил, что пока временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и другие представители команды работают с командой президента Украины над повесткой дня предстоящей встречи президентов.
"Нужно синхронизировать графики обоих президентов. Пока мы не знаем, какие даты могут быть удобны для обоих президентов, но посол Тейлор сейчас над этим работает, я думаю, что вскоре мы это узнаем", - отметил Волкер.