На Украине задержали главаря банды налетчиков на ювелирные магазины

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали главаря банды, совершавшей разбойные нападения на ювелирные магазины в девяти областях Украины, злоумышленники нанесли пострадавшим ущерб в 5 миллионов долларов, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Четырнадцать месяцев оперативники Департамента уголовного розыска и Херсонского главка проводили оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать банду налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет более 5 миллионов долларов. Сейчас полицейские разыскали и задержали самого опасного из них - организатора группы. Все это время мужчина использовал средства профессиональной конспирации и изменил внешность", - сообщила пресс-служба полиции в субботу

Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит наказание, предусмотренное семи статьям УК Украины, среди которых "бандитизм", "разбой", "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", "незаконное завладение транспортным средством", "покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не столь общественно опасные как он. Он играл основную роль - подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром", - отметили в пресс-службе.