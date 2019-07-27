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РИА Новости

В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

Вчера, 09:45
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило три раза", - сказал представитель ведомства.
Силовики выпустили по территории ДНР две мины калибром 120 и 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов республики.
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