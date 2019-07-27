Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Федеральный суд в США отклонил иск школьника из американского штата Кентукки Николаса Сандмана на 250 миллионов долларов против газеты Washington Post за клевету, который он подал после публикации статьи, где говорится, что Сандман якобы спровоцировал ссору с одним из демонстрантов на акции протеста в Вашингтоне, сообщает газета Федеральный суд в США отклонил иск школьника из американского штата Кентукки Николаса Сандмана на 250 миллионов долларов против газеты Washington Post за клевету, который он подал после публикации статьи, где говорится, что Сандман якобы спровоцировал ссору с одним из демонстрантов на акции протеста в Вашингтоне, сообщает газета Politico

Инцидент произошел 18 января во время митинга против абортов, в котором принимали участие Сандман и его одноклассники. На фотографии, опубликованной в газете, было видно, как Сандман в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой", которую носят сторонники президента США Дональда Трампа, стоит лицом к лицу с поющим и играющим на бубнах американским индейцем Нэйтаном Филипсом. Из подписи к фотографии следовало, что Сандман повел себя агрессивно по отношению к Филипсу, демонстрируя расистское поведение.

Филипс заявлял, что Сандман со своими товарищами выкрикивали фразу "Построим стену", говоря о стене на границе с Мексикой, которую планирует построить Трамп. Сам Сандман все обвинения отрицал и заявлял, что Филипс намеренно пел громко и играл на инструменте рядом с ним, а утверждения Филипса о выкрикивании Сандманом и его друзьями лозунгов не являются достоверными и не слышны ни на одной видеозаписи.

Ранее сообщалось, что в исковом заявлении говорится, что газета оклеветала школьника "с целью продвижения их известной и легко доказуемой политики, направленной против Дональда Трампа", при этом Сандман стал объектом травли.

По данным Politico, судья Уильям Бертелсман отклонил иск школьника, обосновав свое решение тем, что освещение газетой этого инцидента защищается свободой слова. По его словам, даже если заявления Филипса были неточными, Washington Post имела право опубликовать его, так как газету нельзя судить за неточность предоставляемой им информации. Вместе с тем судья заявил, что газета, вопреки мнению Сандмана, писала об оскорбительном поведении не именно с его стороны, а со стороны всех школьников.