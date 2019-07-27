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РИА Новости

Делегация парламента Ливии обсудила ситуацию в стране с чиновниками из США

Вчера, 02:49
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БЕНГАЗИ, 26 июл - РИА Новости. Делегация ливийской Палаты представителей (парламента), базирующегося на востоке страны в Тобруке, обсудила с чиновниками Белого дома ситуацию в Ливии, сообщается в пресс-релизе парламента, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Высокопоставленная делегация Палаты представителей во в главе с председателем комитета обороны и национальной безопасности Талалем аль-Майхубом провела встречу с высокопоставленными чиновниками в Белом доме в рамках визита делегации в столицу США Вашингтон", - говорится в заявлении.
Согласно документу, "делегация Палаты представителей обсудила с чиновниками Белого дома контроль "Братьев-мусульман"* и радикальных и вооруженных группировок над столицей Ливии Триполи, а также объяснила ситуацию в Ливии и (обсудила - ред.) ряд важных вопросов".
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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