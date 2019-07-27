Повар-комик показал, как с помощью дрели и утюга приготовить завтрак

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Повар-комик Джордж Эгг приготовил на утреннем телешоу канала ITV завтрак с помощью дрели и утюга.
"Пять - шесть лет назад я выступал на кулинарном шоу в Эдинбурге, которое проходило в гостинице, тогда и решил готовить с помощью электроприборов и других бытовых предметов. Например, чайников, пресса для брюк", - рассказал повар.
Когда Джорджа Эгга спросили, почему, он готовит именно таким образом, он ответил, что увлекся готовкой тогда же, когда стал комедиантом.
У повара-юмориста есть свой YouTube-канал, на котором он периодически показывает, как порезать картошку с помощью теннисной ракетки, а потом пожарить ее на лопате.