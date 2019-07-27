Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T04:48Z
https://ria.ru/20190727/1556886419.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148047/44/1480474430_0:728:5532:3840_1036x0_80_0_0_d41ae6f3cba787b106bb76cbe242f33b.jpg
РИА Новости
Культура

Повар-комик показал, как с помощью дрели и утюга приготовить завтрак

Вчера, 04:48
102
© Fotolia / NitrЗавтрак с яичницей
Завтрак с яичницей
© Fotolia / Nitr
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Повар-комик Джордж Эгг приготовил на утреннем телешоу канала ITV завтрак с помощью дрели и утюга.
"Пять - шесть лет назад я выступал на кулинарном шоу в Эдинбурге, которое проходило в гостинице, тогда и решил готовить с помощью электроприборов и других бытовых предметов. Например, чайников, пресса для брюк", - рассказал повар.
Когда Джорджа Эгга спросили, почему, он готовит именно таким образом, он ответил, что увлекся готовкой тогда же, когда стал комедиантом.
У повара-юмориста есть свой YouTube-канал, на котором он периодически показывает, как порезать картошку с помощью теннисной ракетки, а потом пожарить ее на лопате.
Участница перфоманса Призрак вкуса
21 июля, 08:00
Брускетта, ризотто, раклет и рамен — в Москве собрались лучшие повара
000010
КультураСтиль жизниНовости культуры
Рекомендуем
Актер Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол признался, что хочет стать отцом
РИА
Новости
Делегация парламента Ливии обсудила ситуацию в стране с чиновниками из США
Дамаск
В пригороде Дамаска восстановили завод бытовой техники
Гватемала. Архивное фото
Миграционное соглашение США и Гватемалы будет действовать два года
Лента
новостей
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
Ядом по нарядам: разбираем образы звезд на "Жаре" в Баку
Министр обороны Венесуэлы обсудил с послом России сотрудничество в ВТС
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
Илья Яшин сообщил, что его доставили в отдел полиции в Троицке
Куба
МИД Кубы назвал ложью информацию о притеснении медработников за рубежом
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
СМИ: министру туризма Зимбабве предъявили обвинения в коррупции
Отдыхающие на пляже
Европейские курорты смогут привлечь туристов даже в жару, считает эксперт
Старые бутылки
Семья случайно нашла старинные банки и бутылки на несколько тысяч долларов
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив могут включить в зону риска
Туристы на руинах древнего города Иерополиса
В Турции подорожали входные билеты в музеи
Логотип телеканала RT
ОП направит доклад в ОБСЕ из-за штрафа RT и давления на российские СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния