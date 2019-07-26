Эксперты: законопроект о значимых инфоресурсах – мировой тренд

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России – это следование мировому тренду, считает Илья Массух, генеральный директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ.

По его словам, документ направлен на упорядочивание использования пользовательских данных, которые собираются информационными ресурсами и приложениями.

"Сейчас это мировой тренд, все страны этим озаботились. Например, недавно Facebook оштрафовали за неправомерное использование пользовательских данных", – отметил Массух.

При этом он подчеркнул, что данный законопроект – это не ограничение по владению информационными ресурсами, а возможность контроля со стороны государства использования пользовательских данных.

Анна Дупан, директор Института проблем правового регулирования ВШЭ также считает, что появление подобного законопроекта вполне логично.

"Это рано или поздно должно было наступить в информационной сфере – некое антимонопольное регулирование или регулирование тех, кто слишком много значит для экономики", – сказала она.

Эксперты выразили уверенность, что подобное нововведение никак не отразится на обычных пользователях.

"Если же говорить о тех иностранных компаниях, которые владеют здесь у нас компаниями, которые будут признаны значимыми, то здесь, мне кажется, законопроект нуждается в доработке, потому что очевидно их права тоже надо защищать. То есть никакой экспроприации долей бизнеса, разумеется, быть не должно", – заключила Анна Дупман.