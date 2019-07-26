Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T18:00Z
https://ria.ru/20190726/1556919517.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152376/21/1523762138_0:0:1188:669_1036x0_80_0_0_bdbb59f65963229af52f8ba5ddbaa5fe.jpg
РИА Новости

В Авиалесоохране рассказали о сложностях в тушении лесных пожаров в Сибири

Вчера, 18:00
397
© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны
Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара. Архивное фото
КОШ-АГАЧ, 26 июл - РИА новости. Специалисты не могут применять для тушения лесных пожаров в Сибири технику из-за удаленности очагов возгорания, поэтому для тушения используют в основном ручные средства, сообщает Авиалесоохрана.
Лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95% территорий труднодоступны.
"Лесопожарные службы и привлеченные лица ведут борьбу в основном ручным способом. Доставка техники в районы действия пожаров невозможна или крайне ограничена", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что на тушении пожаров работает около 2 тысяч человек, около 250 единиц наземной техники. На авиамониторинге обстановки задействовано 12 воздушных судов, на тушении лесных пожаров задействовано 16 воздушных судов.
Лесной пожар в Сибири
24 июля, 13:49
Дожди не помогут тушить лесные пожары в Сибири, считает синоптик
"26 июля работы по искусственному вызыванию осадков с применением спецсамолета-зондировщика Ан-26 проводятся в Киренском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах Иркутской области, а также по юго-востоку Эвенкийского района и в Кежемском районе Красноярского края. В Республике Саха (Якутия) ресурсная облачность для применения метода отсутствует", - сообщает ведомство.
Кроме того, федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил Красноярскому краю, Иркутской области и Якутии своевременно обнаруживать лесные пожары, оперативно реагировать и продолжить наращивать силы и средства для тушения крупных лесных пожаров в соответствии с региональными планами тушения.
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
24 июля, 08:25
Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
121107
Обсудить 0
База охраны лесов "Авиалесоохрана"Красноярский крайИркутская областьРоссияЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Тушение лесных пожаров
В России ликвидировали более 50 лесных пожаров за сутки
РИА
Новости
Лесной пожар
Лесным ведомствам поручили нарастить силы для тушения пожаров в Сибири
Лесной пожар у поселка Маккавеево Забайкальского края
Эксперт предупредил о последствиях лесных пожаров в России
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири
Лента
новостей
Лесные пожары в Сибири
Дождей в охваченных лесными пожарами районах Сибири пока не ожидается
Школьная столовая
В Подмосковье завершили следствие по делу отравления более ста школьников
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии
Путин в десять раз поднял штраф за нарушение судоводителями правил плавания
В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя
В Казани задержали мужчину, управлявшего автомобилем с ребенком на руках
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем
Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил снизят выбросы в атмосферу на 20% до 2024 г
В ряде российских регионов пройдет эксперимент по квотированию выбросов
Пункт продажи лотерейных билетов
Путин наделил ФНС правом выявлять организаторов незаконных лотерей
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Гордеев поручил ускорить передачу Россельхознадзору контроля за пестицидами
Вид на Камеронову галерею в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
В музее-заповеднике "Царское село" два иностранных туриста избили женщину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
07:59В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Лента новостейМолния