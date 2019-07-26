В Авиалесоохране рассказали о сложностях в тушении лесных пожаров в Сибири

КОШ-АГАЧ, 26 июл - РИА новости. Специалисты не могут применять для тушения лесных пожаров в Сибири технику из-за удаленности очагов возгорания, поэтому для тушения используют в основном ручные средства, сообщает Авиалесоохрана.

Лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95% территорий труднодоступны.

"Лесопожарные службы и привлеченные лица ведут борьбу в основном ручным способом. Доставка техники в районы действия пожаров невозможна или крайне ограничена", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на тушении пожаров работает около 2 тысяч человек, около 250 единиц наземной техники. На авиамониторинге обстановки задействовано 12 воздушных судов, на тушении лесных пожаров задействовано 16 воздушных судов.

"26 июля работы по искусственному вызыванию осадков с применением спецсамолета-зондировщика Ан-26 проводятся в Киренском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах Иркутской области, а также по юго-востоку Эвенкийского района и в Кежемском районе Красноярского края. В Республике Саха (Якутия) ресурсная облачность для применения метода отсутствует", - сообщает ведомство.