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РИА Новости

Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
Заседание СМИД БРИКС проходит в пятницу. Лавров не мог начать свою речь из-за проблем со звуком в переносных аппаратах для синхронного перевода.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
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"Прежде всего хотел бы высказать слова признательности министру Эрнесто Араужо за прекрасную организацию сегодняшнего заседания в этом великолепном, пронизанном духом истории городе. БРИКС, как и все входящие в наше объединение страны, играет ключевую роль в переходе от однополярной системы к полицентричному мироустройству... Есть перевод?", - обратился Лавров с вопросом к остальным участникам, сигнализировавшим жестами проблемы со звуком.
Разрешение технических неполадок заняло некоторое время. Судя по обмену репликами между Лавровым и другими участниками, часть делегатов не могла найти канал с переводом на английский язык. Спустя примерно пять минут проблема была решена, и министр выступил перед коллегами.
"My third try ("Моя третья попытка"). Прежде всего хотел бы высказать слова признательности министру Эрнесто Араужо за прекрасную организацию сегодняшнего заседания", - начал свою речь Лавров.
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БРИКССергей ЛавровМИД РФРио-де-Жанейро (город)РоссияВ мире
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