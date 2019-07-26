Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.

Заседание СМИД БРИКС проходит в пятницу. Лавров не мог начать свою речь из-за проблем со звуком в переносных аппаратах для синхронного перевода.

"Прежде всего хотел бы высказать слова признательности министру Эрнесто Араужо за прекрасную организацию сегодняшнего заседания в этом великолепном, пронизанном духом истории городе. БРИКС, как и все входящие в наше объединение страны, играет ключевую роль в переходе от однополярной системы к полицентричному мироустройству... Есть перевод?", - обратился Лавров с вопросом к остальным участникам, сигнализировавшим жестами проблемы со звуком.

Разрешение технических неполадок заняло некоторое время. Судя по обмену репликами между Лавровым и другими участниками, часть делегатов не могла найти канал с переводом на английский язык. Спустя примерно пять минут проблема была решена, и министр выступил перед коллегами.