Новак уверен в продлении контракта на поставку газа Белоруссии

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак уверен в продлении контракта на поставку газа из РФ в Белоруссию, истекающего в 2019 году.

На вопрос журналистов, будет ли с 1 января новый контракт, Новак ответил: "Безусловно да. Контракт он и так есть".

"Мы находимся в координации и в контакте с нашими белорусскими коллегами", - прокомментировал он вопрос о том, решится ли это до декабря.