Новак уверен в продлении контракта на поставку газа Белоруссии

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак уверен в продлении контракта на поставку газа из РФ в Белоруссию, истекающего в 2019 году.
На вопрос журналистов, будет ли с 1 января новый контракт, Новак ответил: "Безусловно да. Контракт он и так есть".
"Мы находимся в координации и в контакте с нашими белорусскими коллегами", - прокомментировал он вопрос о том, решится ли это до декабря.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне 2018 года сообщил, что одна из задач на 2019 год - подписание продление контракта на поставку газа в Белоруссию и определение принципов ценообразования на период 2020-2025 годы. При этом в июне этого года он сообщал, что переговоры с Белоруссией по будущему контракту на поставку газа еще даже не начинались.