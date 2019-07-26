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РИА Новости

Новак уверен в продлении контракта на поставку газа Белоруссии

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак . Архивное фото
АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак уверен в продлении контракта на поставку газа из РФ в Белоруссию, истекающего в 2019 году.
На вопрос журналистов, будет ли с 1 января новый контракт, Новак ответил: "Безусловно да. Контракт он и так есть".
"Мы находимся в координации и в контакте с нашими белорусскими коллегами", - прокомментировал он вопрос о том, решится ли это до декабря.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне 2018 года сообщил, что одна из задач на 2019 год - подписание продление контракта на поставку газа в Белоруссию и определение принципов ценообразования на период 2020-2025 годы. При этом в июне этого года он сообщал, что переговоры с Белоруссией по будущему контракту на поставку газа еще даже не начинались.
Горелка газовой плиты
10 июня, 00:18
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2731037
Обсудить 6
ГазпромАлександр НовакБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вообще у страны гордости не осталось.
26 июля, 19:21
bbazarbaikz
820101
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