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РИА Новости

Лавров призвал к нормализации обстановки в Персидском заливе

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
© РИА Новости / Антон Денисов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Россия призывает к нормализации обстановки в Персидском заливе и надеется на поддержку ее концепции по безопасности и сотрудничеству в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в этом регионе. С этой целью несколько лет назад мы сформулировали концепцию коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе", - сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.
"Рассчитываем на ее поддержку партнерами по БРИКС", - добавил он.
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