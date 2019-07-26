Лавров призвал к нормализации обстановки в Персидском заливе

"Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в этом регионе. С этой целью несколько лет назад мы сформулировали концепцию коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе", - сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.