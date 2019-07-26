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РИА Новости
Ивановская область

Ивановская система образования стала участником трех федеральных проектов

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 26 июл – РИА Новости. Система образования Ивановской области примет участие в трех федеральных проектах - "Современная школа", "Цифровая образовательная среда" и "Успех каждого ребенка", сообщал РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, регион вошел в число победителей конкурсного отбора министерства просвещения России на предоставление субсидий в рамках национального проекта "Образование".
В рамках проектов "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" область в 2020 году получит субсидии из федерального бюджета на создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 42 школах, обновление компьютерного оборудования в 101 школе и колледже региона и создание Центра цифрового образования детей "IT- Куб".
В 2021 году в рамках проекта "Успех каждого ребенка" планируется оборудовать в соответствии с современными требованиями областной Центр выявления и поддержки одаренных детей, создать детский технопарк "Кванториум" в городе Кинешме и 18 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в школах региона, а также обновить компьютерную технику в 54 образовательных организациях.
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С 2020 по 2023 годы в рамках проекта "Современная школа" в девяти коррекционных образовательных организациях будет обновлена материально-техническая база для реализации адаптированных образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данные мероприятия позволят сформировать в регионе современную инфраструктуру и создать необходимые условия для повышения качества образования.
Как заявили в пресс-службе, в настоящее время Минпросвет определяет объемы финансирования мероприятий нацпроекта "Образование" по каждому региону.
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