В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даврона Мухамедова", - говорится в сообщении.

Мухамедов арестован до 21 сентября.

По данным следствия, в Петербурге подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 20 на 21 июля в ходе бытового конфликта нанес Григорьевой не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений она скончалась на месте. По информации СК, женщина "вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым".

Ранее СМИ писали, что Елена Григорьева несколько раз обращалась в полицию с жалобами. В свою очередь, в ГУМВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".