В Подмосковье пройдет один из крупнейших в России фестивалей реконструкции

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Открытие одного из крупнейших в России фестивалей исторической реконструкции "Зарайский ратный сбор IX" состоится в субботу, 27 июля, рядом с деревней Караманово городского округа Зарайск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

"В первый день площадки фестиваля начнут свою работу с 11 часов. На территории будет оборудована специальная зона под палаточный лагерь с охраняемой автостоянкой, песчаный пляж, торговая и ремесленная слобода, участникам предложат на выбор несколько вариантов питания. Для всех гостей фестиваля – бесплатный вход", - подчеркивается в пресс-релизе.