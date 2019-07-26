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РИА Новости

Генпрокуратура Украины и НАБУ проводят обыски в одесском суде

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро проводят обыски в Суворовском районном суде города Одессы, сообщил на брифинге в пятницу глава управления спецрасследований главного следственного управления ГП Украины Сергей Горбатюк.
Ранее в пятницу детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли с обысками в Окружной админсуд Киева.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
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НАБУ подтвердило данные об обысках в Окружном админсуде Киева
"В городе Одесса проводятся обыски... Одно из решений принималось судьей Суворовского районного суда. Именно в помещении этого суда проводятся обыски", - цитирует Горбатюка агентство УНН.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник объяснил, что после проведения следственных действий было установлено, что, в частности, руководитель Окружного административного суда "надиктовывал" решения судье Суворовского райсуда.
"Этому судье ранее было предъявлено обвинение в получении взятки, но позже он был оправдан. Решение, которое было вынесено Суворовским районным судом города Одессы - это как раз решение, которое блокировало работу Высшей квалификационной комиссии судей ", - добавил он.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ОдессаУкраинаВ мире
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