Генпрокуратура Украины и НАБУ проводят обыски в одесском суде

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро проводят обыски в Суворовском районном суде города Одессы, сообщил на брифинге в пятницу глава управления спецрасследований главного следственного управления ГП Украины Сергей Горбатюк.
Ранее в пятницу детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли с обысками в Окружной админсуд Киева.
"В городе Одесса проводятся обыски... Одно из решений принималось судьей Суворовского районного суда. Именно в помещении этого суда проводятся обыски", - цитирует Горбатюка агентство УНН.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник объяснил, что после проведения следственных действий было установлено, что, в частности, руководитель Окружного административного суда "надиктовывал" решения судье Суворовского райсуда.
"Этому судье ранее было предъявлено обвинение в получении взятки, но позже он был оправдан. Решение, которое было вынесено Суворовским районным судом города Одессы - это как раз решение, которое блокировало работу Высшей квалификационной комиссии судей ", - добавил он.