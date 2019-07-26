Генпрокуратура Украины и НАБУ проводят обыски в одесском суде

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро проводят обыски в Суворовском районном суде города Одессы, сообщил на брифинге в пятницу глава управления спецрасследований главного следственного управления ГП Украины Сергей Горбатюк.

Ранее в пятницу детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли с обысками в Окружной админсуд Киева.

"В городе Одесса проводятся обыски... Одно из решений принималось судьей Суворовского районного суда. Именно в помещении этого суда проводятся обыски", - цитирует Горбатюка агентство УНН

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник объяснил, что после проведения следственных действий было установлено, что, в частности, руководитель Окружного административного суда "надиктовывал" решения судье Суворовского райсуда.