Трутнев попросит Голикову ускорить решение по научному центру в Арктике

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил журналистам, что обратится к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие решения о строительстве научно-образовательного центра в Арктике.

В четверг Трутнев провел заседание государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Арктике должен быть создан научно-образовательный центр. По его словам, возникла большая конкуренция между арктическими регионами, которые претендуют на строительство такого центра на своей территории. Среди них – Архангельская, Мурманская области, Якутия и ряд других.

"Будет конкурсная комиссия, на которой будут рассматривать, примут решение. Единственное, что я попросил – предоставить критерии, на основании которых это решение будет приниматься, потому что мы бы хотели, чтобы это было справедливо", - сказал Трутнев.

"Второе – я буду просить Голикову Татьяну Алексеевну, она возглавляет этот блок работы, все-таки не в течение года, как нам сегодня доложили, а гораздо быстрее принять это решение. Потому что у нас осталось работать до 2024 года 4,5 года, и если год потерять только на выбор научно-образовательного центра, то останется работать совсем ничего. Надо быстрее принимать решение", - добавил он.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, принявший участие в заседании, сообщил, что Северный (Арктический) федеральный университет в столице Поморья готов играть роль сетевой структуры, объединяющей ресурсы арктических вузов, научных организаций и предприятий.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Поморья, заявка региона предусматривает, что НОЦ на базе САФУ объединит сразу пять территорий – Архангельскую и Мурманскую области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ. Суммарно здесь проживает 68% населения Арктической зоны.