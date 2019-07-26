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РИА Новости
Архангельская область

Трутнев попросит Голикову ускорить решение по научному центру в Арктике

Вчера, 15:48
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил журналистам, что обратится к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие решения о строительстве научно-образовательного центра в Арктике.
В четверг Трутнев провел заседание государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Арктике должен быть создан научно-образовательный центр. По его словам, возникла большая конкуренция между арктическими регионами, которые претендуют на строительство такого центра на своей территории. Среди них – Архангельская, Мурманская области, Якутия и ряд других.
"Будет конкурсная комиссия, на которой будут рассматривать, примут решение. Единственное, что я попросил – предоставить критерии, на основании которых это решение будет приниматься, потому что мы бы хотели, чтобы это было справедливо", - сказал Трутнев.
"Второе – я буду просить Голикову Татьяну Алексеевну, она возглавляет этот блок работы, все-таки не в течение года, как нам сегодня доложили, а гораздо быстрее принять это решение. Потому что у нас осталось работать до 2024 года 4,5 года, и если год потерять только на выбор научно-образовательного центра, то останется работать совсем ничего. Надо быстрее принимать решение", - добавил он.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
27 июня, 12:58
Орлов: создание НОЦ обеспечит профессиональный подход к освоению Арктики
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, принявший участие в заседании, сообщил, что Северный (Арктический) федеральный университет в столице Поморья готов играть роль сетевой структуры, объединяющей ресурсы арктических вузов, научных организаций и предприятий.
Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Поморья, заявка региона предусматривает, что НОЦ на базе САФУ объединит сразу пять территорий – Архангельскую и Мурманскую области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ. Суммарно здесь проживает 68% населения Арктической зоны.
"Северный (Арктический) федеральный университет готов стать сетевой структурой, которая может объединить ресурсы всех арктических вузов, научных организаций и предприятий. Мы находимся в высшей степени готовности к этому процессу", – привели в пресс-службе слова Орлова.
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Архангельская областьЮрий Трутнев
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