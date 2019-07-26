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РИА Новости

На Кубани главе фирмы дали три года колонии по делу о заражении почвы

Вчера, 15:15
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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Руководитель фирмы на Кубани приговорена к трем годам колонии и штрафу за ущерб в 72 миллиона рублей из-за заражения почвы мышьяком и гибели деревьев, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, 43-летняя жительница Краснодара А. Ланцевая, являясь директором ООО "Абинск-ТБО", ведущего обработку отходов и лома черных металлов, заключила договор с администрацией городского поселения об аренде земли под Абинском под свалку. С июня 2015 года по сентябрь 2017 года она незаконно размещала бытовые отходы IV класса опасности за пределами арендованной территории на землях лесного фонда, а также на участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве собственности другому юридическому лицу, отмечает прокуратура.
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"Таким образом, в результате действий Ланцевой произошло загрязнение прилегающих к свалке земель опасными химическими веществами – мышьяком и ванадием. Кроме того, от воздействия химических элементов, попавших в почву, произошла гибель 426 деревьев, загрязнение лесной почвы. Общий ущерб составил свыше 72 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям "Порча земли" и "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Она была признана судом виновной. Однако, не согласившись с приговором суда, адвокаты осужденной обжаловали его.
"Суд оставил приговор без изменения, жалобы – без удовлетворения. Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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Краснодарский крайРоссияПроисшествия
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