На Кубани главе фирмы дали три года колонии по делу о заражении почвы

СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Руководитель фирмы на Кубани приговорена к трем годам колонии и штрафу за ущерб в 72 миллиона рублей из-за заражения почвы мышьяком и гибели деревьев, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным ведомства, 43-летняя жительница Краснодара А. Ланцевая, являясь директором ООО "Абинск-ТБО", ведущего обработку отходов и лома черных металлов, заключила договор с администрацией городского поселения об аренде земли под Абинском под свалку. С июня 2015 года по сентябрь 2017 года она незаконно размещала бытовые отходы IV класса опасности за пределами арендованной территории на землях лесного фонда, а также на участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве собственности другому юридическому лицу, отмечает прокуратура.

"Таким образом, в результате действий Ланцевой произошло загрязнение прилегающих к свалке земель опасными химическими веществами – мышьяком и ванадием. Кроме того, от воздействия химических элементов, попавших в почву, произошла гибель 426 деревьев, загрязнение лесной почвы. Общий ущерб составил свыше 72 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям "Порча земли" и "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Она была признана судом виновной. Однако, не согласившись с приговором суда, адвокаты осужденной обжаловали его.