Конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина-2019" пройдет 24-26 сентября

МОСКВА, 26 июл - Центр развития коммуникаций ТЭК. XXIII Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина-2019" пройдет с 24 по 26 сентября в Южно-Сахалинске. Традиционно, конференция станет площадкой для обмена информацией, мнениями и прогнозами, обеспечит новый уровень сотрудничества и развития деловых контактов для представителей отрасли из России и других стран.

Сегодня конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина" - это крупнейшее и старейшее международное мероприятие, посвященное не только развитию нефтегазового комплекса Дальнего Востока и Сахалина, но и определению основных трендов отрасли. Традиционно конференция проходит при поддержке и участии губернатора Сахалина.

Из года в год конференцию поддерживают администрация президента Российской Федерации, ключевые министерства и ведомства.

Новый формат мероприятия, который был предложен организаторами, в этом году позволит расширить возможности участников для представления новых идей, технологий, проектов. Это полностью отражает слоган конференции: "В эпицентре новых возможностей. Нефтегазовые проекты".

Ежегодно в конференции принимают участие более 600 руководителей российских и международных нефтегазовых компаний, поставщиков и подрядчиков, разработчиков технологий, представителей федеральных, региональных органов власти, экспертов, инвесторов, представителей СМИ.

Среди постоянных участников конференции – представители таких компаний и организаций как Газпром, Роснефть, Газпром нефть, Сахалинская Энергия, Exxon Mobil, Эксон Нефтегаз, Shell, Совкомфлот, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, Газпром нефть Сахалин, РН-Арктика, РН-Сахалинморнефтегаз, Total, ONGC, JOGMEC, JGC, Mitsubishi, Sumitomo, и многих других.

Уникальный состав спикеров конференции поможет сориентироваться в основных трендах, предоставит участникам стратегический взгляд на развитие отрасли, подкрепленный глубоким анализом со стороны ключевых игроков рынка.

Программа конференции 2019 года сосредоточена на обсуждении важнейших задач, стоящих в настоящий момент перед нефтегазовой отраслью России и Дальнего Востока: повышении операционной эффективности и снижение затрат проектов нефтегазодобычи, повышении российской составляющей в технологической оснащенности проектов, расширении доли России на рынках СПГ в странах АТР и во всем мире, использовании инновационных цифровых технологий, развитии российских инноваций в нефтегазовой отрасли, повышении экологической и промышленной безопасности проектов и других насущных вопросах.

Большое внимание планируется уделить вопросам привлечения инвестиций в регион, решению задач локализации и импортозамещения нефтегазовых технологий в России, определению будущего мировой энергетики и роли газа и СПГ на глобальных мировых рынках. Предполагается также провести встречи с операторами проектов.

Главным преимуществом участия в этой ведущей конференции топливно-энергетического сектора страны стали уникальные возможности для обсуждения новейших трендов, информации о проектах в регионе, и получения информации из первых рук, обмен успешным опытом и общение с лидерами отрасли в неформальной обстановке.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения лауреатов премии "Путь инноваций" (нефтегазовый сектор). Основные проекты развития корпоративной социальной ответственности нефтегазовых компаний также будут представлены в рамках мероприятия.

Ведущая отраслевая премия "КонТЭКст", при поддержке Российской Ассоциации по связям с общественностью проведет на площадке конференции Коммуникационный форум Нефтегаза в рамках Дней PR на Сахалине.

Конференция "Нефть и газ Сахалина" уже многие годы служит деловой платформой для нефтегазовой отрасли страны, предоставляя уникальные возможности для всех участников рынка. Первоначально она проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году была перенесена в Южно-Сахалинск, и последние 12 лет проводится на сахалинской земле.

Полная информация и программа представлены на сайте конференции: http://www.sakhalin-oil-gas.com/ru/

Коммуникационный партнер конференции:

Центр развития коммуникаций ТЭК