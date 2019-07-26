Более 440 тысяч человек покинули дома в Хаме и Идлибе с начала апреля

ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 440 тысяч человек были вынужденны покинуть свои дома с начала апреля в сирийских провинциях Хама и Идлиб, говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).

Как отмечается, за период с начала апреля по 14 июля северные части Хамы и южные части Идлиба люди покидали по несколько раз, в ряде случаев переселяясь по 10 раз за 3,5 месяца.

Большинство из перемещенных лиц в настоящее время проживает вне территории специальных лагерей и центров приема беженцев. В частности, по данным УКГВ ООН, в Идлибе переселенцы разместились в более чем 100 зданиях школ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.