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РИА Новости
Война в Сирии

Более 440 тысяч человек покинули дома в Хаме и Идлибе с начала апреля

Вчера, 12:04
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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 440 тысяч человек были вынужденны покинуть свои дома с начала апреля в сирийских провинциях Хама и Идлиб, говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).
Как отмечается, за период с начала апреля по 14 июля северные части Хамы и южные части Идлиба люди покидали по несколько раз, в ряде случаев переселяясь по 10 раз за 3,5 месяца.
Большинство из перемещенных лиц в настоящее время проживает вне территории специальных лагерей и центров приема беженцев. В частности, по данным УКГВ ООН, в Идлибе переселенцы разместились в более чем 100 зданиях школ.
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