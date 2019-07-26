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РИА Новости

В Татарстане на территории ТЦ обнаружили свалку из ртутных ламп

Вчера, 11:55
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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Житель Набережных Челнов обнаружил на территории одного из торговых центров свалку из 240 ртутных ламп, они уже утилизированы, сообщило министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.
"В Прикамское территориальное управление министерства экологии и природных ресурсов Татарстана поступило обращение граждан о сбросе отработанных ртутьсодержащих ламп на территории одного из торговых центров города. Местный житель зафиксировал данное нарушение на фото, было выброшено шесть коробок по 40 штук", - сказал собеседник агентства.
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По данному факту в отношении физического лица – жителя Набережных Челнов был составлен протокол по статье КоАП РФ "действия (бездействие)... повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния".
Нарушителю было выдано представление об устранении нарушения, он уже утилизировал отходы за свой счет.
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