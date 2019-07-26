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РИА Новости
Школа волонтера

Волгоградские волонтеры получили грант на создание школ вожатых

Вчера, 11:04
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоВолгоградские волонтеры получили грант на создание школ вожатых
Волгоградские волонтеры получили грант на создание школ вожатых
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Команда волонтеров из Волгоградской, Саратовской области и Набережных Челнов получила грант 2 миллиона рублей на реализацию проекта "#PROдетство", сообщается на сайте "Доброволец России".
Конкурс проходил в рамках смены "Экосреда – Образование" всероссийского форума "Территория смыслов".
Цель проекта "#PROдетство" ‒ создание межрегиональной платформы для обучения основам вожатского мастерства и лидерства школьников, студентов и подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Волонтеры откроют коворкинг-центры на базе саратовского Дворца творчества детей и молодежи им. О.П.Табакова, Ресурсного центра РДШ Волгоградской области и молодежного центра "Орион" в Набережных Челнах.
Программы включают в себя семинары, тренинги, мастер-классы, лекции по направлениям "Вожатый пришкольных лагерей" и "Вожатый детского оздоровительного центра". Кроме того, участники проекта смогут пройти практику в пришкольных лагерях и детских центрах.
Итогом обучения станет проведение ярмарки вакансий среди детских оздоровительных центров и итогового форума в каждом городе – участнике проекта.
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