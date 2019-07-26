Волгоградские волонтеры получили грант на создание школ вожатых

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Команда волонтеров из Волгоградской, Саратовской области и Набережных Челнов получила грант 2 миллиона рублей на реализацию проекта "#PROдетство", сообщается на сайте "Доброволец России".

Конкурс проходил в рамках смены "Экосреда – Образование" всероссийского форума "Территория смыслов".

Цель проекта "#PROдетство" ‒ создание межрегиональной платформы для обучения основам вожатского мастерства и лидерства школьников, студентов и подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Волонтеры откроют коворкинг-центры на базе саратовского Дворца творчества детей и молодежи им. О.П.Табакова, Ресурсного центра РДШ Волгоградской области и молодежного центра "Орион" в Набережных Челнах.

Программы включают в себя семинары, тренинги, мастер-классы, лекции по направлениям "Вожатый пришкольных лагерей" и "Вожатый детского оздоровительного центра". Кроме того, участники проекта смогут пройти практику в пришкольных лагерях и детских центрах.