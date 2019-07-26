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РИА Новости

Два ребенка из сгоревшего лагеря под Хабаровском остаются в больницах

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Два ребенка, которые находились во время пожара в лагере "Холдоми" под Хабаровском, в пятницу остаются в больницах, всего пострадали шесть детей, сообщает краевое правительство.
Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края. В лагере находилось 189 детей. Ранее сообщалось, что четыре ребенка погибли, девять человек пострадали – из них пятеро взрослых и четверо детей. СК возбудил уголовное дело. Арестованы владелец и директор лагеря, а также сотрудник МЧС.
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте пожара в детском палаточном лагере Холдоми
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"В пятницу на лечении находятся шесть детей, из них два ребенка получают лечение в поликлинике по месту жительства, два в четверг и пятницу выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии, еще два остаются в больницах", - сообщает краевое правительство.
Отмечается, что количество пострадавших детей возросло до шести - в среду в Солнечную ЦРБ обратились два ребенка с отравлением угарным газом и реакцией на стресс. Им назначен курс лечения, от госпитализации они отказались.
По информации минздрава региона, госпитализированные дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Сообщается также, что медики осматривают всех детей, находившихся в лагере во время пожара. Из 185 детей осмотрены уже 138. Всем осмотренным детям предложена реабилитация в детском санатории "Амурский".
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