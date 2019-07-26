Сирия готовится к запуску системы электронных платежей

ДАМАСК, 26 июл - РИА Новости. Центральный банк Сирии рассматривает запуск проекта электронных платежей как важный финансовый и социальный элемент для страны, рассказал в интервью РИА Новости глава регулятора Хазем Карфуль.
"Не скрыть важности в ускорении запуска проекта электронных платежей, учитывая их роль в увеличении доступности финансовых услуг и предоставлении необходимой финансовой и социальной поддержки", - сказал Карфуль.
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Глава ЦБ Сирии отметил важность поддержки развития финансовых услуг, что расширяет возможности организаций, испытывающих в настоящее время проблемы со своевременным финансированием.