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РИА Новости
Война в Сирии

Сирия готовится к запуску системы электронных платежей

Вчера, 10:05
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖители Дейр-эз-Зоре
Жители Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Жители Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
ДАМАСК, 26 июл - РИА Новости. Центральный банк Сирии рассматривает запуск проекта электронных платежей как важный финансовый и социальный элемент для страны, рассказал в интервью РИА Новости глава регулятора Хазем Карфуль.
"Не скрыть важности в ускорении запуска проекта электронных платежей, учитывая их роль в увеличении доступности финансовых услуг и предоставлении необходимой финансовой и социальной поддержки", - сказал Карфуль.
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