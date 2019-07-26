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РИА Новости

Лучшие фото недели: знойные красавицы, живые статуи и заклинатель змей

Вчера, 11:44
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Финалистки всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019 в ночном клубе Soho Rooms в Москве.

Финалистки ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019
1 из 30

Финалистки всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019 в ночном клубе Soho Rooms в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур.

Пуск РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС-13
2 из 30

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© AFP 2019 / Minji Suh

Туристы на пляже Тэчхон во время фестиваля грязи в южнокорейском городе Порён.

Туристы возле бассейна с грязью на пляже Тэчхон во время фестиваля вблизи города Порен
3 из 30

Туристы на пляже Тэчхон во время фестиваля грязи в южнокорейском городе Порён.

© AFP 2019 / Minji Suh
© AFP 2019 / Oli Scarff

Участницы чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу фотографируются в перерыве между соревнованиями.

Спортсменки фотографируются во время чемпионата мира в Южной Корее
4 из 30

Участницы чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу фотографируются в перерыве между соревнованиями.

© AFP 2019 / Oli Scarff
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит
5 из 30

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© REUTERS / Eloisa Lopez

Зрители на Филиппинах наблюдают за боем Мэнни Паккьяо.

Зрители наблюдают за боем Мэнни Паккьяо в Марикине, Филиппины
6 из 30

Зрители на Филиппинах наблюдают за боем Мэнни Паккьяо.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AFP 2019 / Valery Hache

Отдыхающие у пляжа-бассейна в Сен-Мало.

Отдыхающие у пляжа-бассейна в Сен-Мало
7 из 30

Отдыхающие у пляжа-бассейна в Сен-Мало.

© AFP 2019 / Valery Hache
© AFP 2019 / Sam Yeh

Самый маленький из медведей, малайский, в Тайбэйском зоопарке.

Малайский медведь в Тайбэйском зоопарке
8 из 30

Самый маленький из медведей, малайский, в Тайбэйском зоопарке.

© AFP 2019 / Sam Yeh
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Женщина с ребенком стоят перед военнослужащим Национальной гвардии Мексики возле границы с США.

Женщина с ребенком стоят перед сотрудником национальной гвардии Мексики возле границы с США
9 из 30

Женщина с ребенком стоят перед военнослужащим Национальной гвардии Мексики возле границы с США.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
© REUTERS / Edgar Su

Полиция разгоняет демонстрантов в Гонконге.

Полиция разгоняет демонстрантов в Гонконге
10 из 30

Полиция разгоняет демонстрантов в Гонконге.

© REUTERS / Edgar Su
© REUTERS / Ints Kalnins

Литовский мастер высшего пилотажа Юргис Кайри выступает на авиашоу Wings Over Baltics 2019.

Литовский мастер высшего пилотажа Юргис Кайри выступает на авиашоу Wings Over Baltics 2019 в Латвии
11 из 30

Литовский мастер высшего пилотажа Юргис Кайри выступает на авиашоу Wings Over Baltics 2019.

© REUTERS / Ints Kalnins
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Участницы 23 Международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря — 2019" в Севастополе.

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина черного моря - 2019
12 из 30

Участницы 23 Международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря — 2019" в Севастополе.

© РИА Новости / Василий Батанов
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© REUTERS / Jeffrey Swinger

Кошка на футбольном поле во время матча Кубка Североамериканских лиг.

Матч между Тигрес-УАНЛ и Реал Солт-Лейк Кубок во время Кубка Североамериканских лиг
13 из 30

Кошка на футбольном поле во время матча Кубка Североамериканских лиг.

© REUTERS / Jeffrey Swinger
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman

Торговец рохинджа в лагере беженцев Кутупалонг.

Торговец рохинджа в лагере беженцев Кутупалонг
14 из 30

Торговец рохинджа в лагере беженцев Кутупалонг.

© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Софья Великая после победы в финальном поединке командных соревнований на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Софья Великая радуется победе в финальном поединке командных соревнований на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
15 из 30

Софья Великая после победы в финальном поединке командных соревнований на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за участниками международного фестиваля "Фонтанка-SUP" с Банковского моста в Санкт-Петербурге.

Зрители наблюдают за участниками фестиваля Фонтанка-SUP с Банковского моста на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
16 из 30

Зрители наблюдают за участниками международного фестиваля "Фонтанка-SUP" с Банковского моста в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин встречается в Кремле с семьями из пострадавших от паводка регионов Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от наводнения в Иркутской области семьями в Кремле
17 из 30

Владимир Путин встречается в Кремле с семьями из пострадавших от паводка регионов Иркутской области.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск" на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Малый ракетный корабль проекта 22800 Советск во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
18 из 30

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск" на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Альпинисты поднимаются на Эльбрус из ущелья "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии.

Альпинисты во время восхождения на Эльбрус из ущелья Джилы - Су в Кабардино-Балкарии
19 из 30

Альпинисты поднимаются на Эльбрус из ущелья "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Рыбаки на реке Умба в Мурманской области.

Рыбаки ловят рыбу на реке Умба в Мурманской области
20 из 30

Рыбаки на реке Умба в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© AFP 2019 / Sanjay Kanojia

Индуист выступает со змеей во время священного месяца Шраван.

Индуист выступает со змеей во время священного месяца Шраван в Индии
21 из 30

Индуист выступает со змеей во время священного месяца Шраван.

© AFP 2019 / Sanjay Kanojia
© William West

Кастинг для Недели моды в Мельбурне.

Модели на кастинге неделе моды в Мельбурне
22 из 30

Кастинг для Недели моды в Мельбурне.

© William West
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка держит раков, собранных на озере Белое в Рязанской области.
Девушка держит раков, собранных на озере Белое в Рязанской области
23 из 30
Девушка держит раков, собранных на озере Белое в Рязанской области.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© AFP 2019 / Patricia De Melo Moreira

Жительница Макао, к дому которой подступает лесной пожар.

Сельская жительница кричит о помощи, когда лесной пожар приближается к дому в Макао, Португалия
24 из 30

Жительница Макао, к дому которой подступает лесной пожар.

© AFP 2019 / Patricia De Melo Moreira
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области.

Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской област
25 из 30

Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Yves Herman

Участники фестиваля живых статуй в Бельгии.

Участники фестиваля живых статуй в Марш-ан-Фамен, Бельгия
26 из 30

Участники фестиваля живых статуй в Бельгии.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2019 / Delil Souleiman

Женщина с ребенком в лагере Аль-Холь в Сирии.

Женщина с ребенком в лагере Аль Хол в Сирии
27 из 30

Женщина с ребенком в лагере Аль-Холь в Сирии.

© AFP 2019 / Delil Souleiman
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Неделя моды в Медельине, Колумбия.

Модели во время Недели моды в Медельине, Колумбия
28 из 30

Неделя моды в Медельине, Колумбия.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив.
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
29 из 30
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Максим Блинов

Пешеходный переход на Кутузовском проспекте. На дальнем плане — небоскребы делового центра "Москва-Сити".

Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте
30 из 30

Пешеходный переход на Кутузовском проспекте. На дальнем плане — небоскребы делового центра "Москва-Сити".

© РИА Новости / Максим Блинов
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