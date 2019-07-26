Лучшие фото недели: знойные красавицы, живые статуи и заклинатель змей

Финалистки всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019 в ночном клубе Soho Rooms в Москве.
Финалистки всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019 в ночном клубе Soho Rooms в Москве.
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Туристы на пляже Тэчхон во время фестиваля грязи в южнокорейском городе Порён.
Туристы на пляже Тэчхон во время фестиваля грязи в южнокорейском городе Порён.
Участницы чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу фотографируются в перерыве между соревнованиями.
Участницы чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу фотографируются в перерыве между соревнованиями.
Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10.
Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10.
Зрители на Филиппинах наблюдают за боем Мэнни Паккьяо.
Отдыхающие у пляжа-бассейна в Сен-Мало.
Самый маленький из медведей, малайский, в Тайбэйском зоопарке.
Женщина с ребенком стоят перед военнослужащим Национальной гвардии Мексики возле границы с США.
Женщина с ребенком стоят перед военнослужащим Национальной гвардии Мексики возле границы с США.
Полиция разгоняет демонстрантов в Гонконге.
Литовский мастер высшего пилотажа Юргис Кайри выступает на авиашоу Wings Over Baltics 2019.
Литовский мастер высшего пилотажа Юргис Кайри выступает на авиашоу Wings Over Baltics 2019.
Участницы 23 Международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря — 2019" в Севастополе.
Участницы 23 Международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря — 2019" в Севастополе.
Кошка на футбольном поле во время матча Кубка Североамериканских лиг.
Торговец рохинджа в лагере беженцев Кутупалонг.
Софья Великая после победы в финальном поединке командных соревнований на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Софья Великая после победы в финальном поединке командных соревнований на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Зрители наблюдают за участниками международного фестиваля "Фонтанка-SUP" с Банковского моста в Санкт-Петербурге.
Зрители наблюдают за участниками международного фестиваля "Фонтанка-SUP" с Банковского моста в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин встречается в Кремле с семьями из пострадавших от паводка регионов Иркутской области.
Владимир Путин встречается в Кремле с семьями из пострадавших от паводка регионов Иркутской области.
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск" на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск" на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Альпинисты поднимаются на Эльбрус из ущелья "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии.
Альпинисты поднимаются на Эльбрус из ущелья "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии.
Рыбаки на реке Умба в Мурманской области.
Индуист выступает со змеей во время священного месяца Шраван.
Кастинг для Недели моды в Мельбурне.
Кастинг для Недели моды в Мельбурне.
Жительница Макао, к дому которой подступает лесной пожар.
Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области.
Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области.
Участники фестиваля живых статуй в Бельгии.
Женщина с ребенком в лагере Аль-Холь в Сирии.
Неделя моды в Медельине, Колумбия.
Пешеходный переход на Кутузовском проспекте. На дальнем плане — небоскребы делового центра "Москва-Сити".
Пешеходный переход на Кутузовском проспекте. На дальнем плане — небоскребы делового центра "Москва-Сити".